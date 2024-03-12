美國情報機構透露，俄羅斯正在繼續建造其核武庫，以威懾潛在對手。美國「國家情報總監」（DNI）最近發布一份年度威脅評估指出，莫斯科仍然擁有「最大、最多樣化的核武庫存」，而其中原因在於，俄羅斯身受俄烏戰爭的壓力，為了威脅美國和北約，認為核武是維持相關力量所必需的。

據《新聞周刊》（Newsweek）11日報導，目前西方與俄羅斯的關係因烏克蘭戰爭日趨緊張，升高了莫斯科對基輔或其北約鄰國使用核武的可能性。俄羅斯總統普丁曾警告，烏克蘭的盟友如果擴大對俄烏戰爭的參與，就有可能引發核衝突。美國情報機構在報告中坦言，莫斯科「無法在戰場上取得快速、決定性的勝利，加上烏克蘭在俄羅斯境內發動襲擊，繼續引發人們對普丁可能使用核武的擔憂」。「國家情報總監」還表示，俄羅斯正在繼續開發能攜帶「旨在穿透或繞過美國飛彈防禦系統」的遠程核彈。

該報告還表示，「俄羅斯正在擴大和現代化其龐大且多樣化的非戰略系統，這些系統能夠運載核彈頭或傳統彈頭，因為莫斯科認為，這類系統提供了威懾對手，控制潛在敵對行動升級，以及對抗美國和盟國常規部隊的選擇」。此外，隨著普丁入侵烏克蘭的拖延，俄羅斯軍隊蒙受傷亡人數和裝備等重大損失。英國情報機構先前估計，自 2022 年 2 月戰爭爆發以來，莫斯科已經損失了超過 33.5萬名士兵。

報告還說，俄羅斯面臨的大規模損失，可能會讓他們更依賴核武與反太空能力，以實現戰略威懾。「無論如何，俄羅斯的空軍和海軍將繼續為莫斯科提供一些全球力量投射能力。」就在風險評估報告發布之際，俄羅斯與中國大陸在未來10年內建立月球核電廠的聯合計畫也受到質疑。2月有報導說，俄羅斯已獲得了一種由核能驅動的反衛星武器，但美國官員否認了相關設備可能對地球造成「物理」傷害的擔憂，同時莫斯科也否認了有關這種武器的報導。

美國國務院一名官員說，華盛頓了解中俄建立國際月球研究站的計畫，並補充說，莫斯科和北京已經進行了「數十年的太空合作」。而報告說，中俄希望透過增強美國的「武器能力，包括旨在擊敗或規避美國飛彈防禦系統的非傳統武器」，來確保與美國的「戰略穩定」。