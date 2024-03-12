時報-CBOT穀物期貨

項目 03/11 03/08 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 537.50 526.75 +10.75

3月玉米(美分/英斗) 428.25 426.25 +2.00

3月稻米(美元/英擔) 17.45 17.51 -0.06

3月黃豆(美分/英斗) 1165.00 1170.50 -5.50

3月黃豆油(美分/磅) 46.05 45.60 +0.45

3月黃豆粉(美元/噸) 337.10 341.30 -4.20

(倪淑茹)(商品行情網)

《商情》炎熱天氣威脅 大豆期價先跌後升、玉米走強
《穀物期貨》CBOT：09/19 10月黃豆粉漲0.76美分，每公噸為41.75美分
《基本金屬期貨》LME：09/19期銅收9515.00美元/公噸，漲114.50美元
《棉花期貨》NYCE：09/19 10月棉花漲1.90美分，每磅為71.58美分
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