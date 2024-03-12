時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 03/11 03/08 漲跌

4月RSS3 246.60 250.00 -3.40

4月RTSR20FOB 161.40 163.90 -2.50

(鄧凱綺)(商品行情網)

《商情》炎熱天氣威脅 大豆期價先跌後升、玉米走強
《天然橡膠期貨》SICOM：09/19天然橡膠10月期貨RTSR20上漲3.70美分
《基本金屬期貨》LME：09/19期銅收9515.00美元/公噸，漲114.50美元
《棉花期貨》NYCE：09/19 10月棉花漲1.90美分，每磅為71.58美分
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