【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 5月棉花期貨03/11收盤每磅95.06美分，下跌0.22美分。(商品行情網)

《棉花期貨》NYCE：09/19 10月棉花漲1.90美分，每磅為71.58美分
《商情》美元走貶 9/19美棉反彈近3%
《國際金融》聯準會降息歡呼 歐股大漲1.38%、德股創新高
《台北股市》台灣五十指數18098.18點，漲157.83點，漲幅0.88％
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