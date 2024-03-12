冷氣團影響，昨深夜玉山北峰下霰，玉山氣象站今晨6時11分低溫達零下9.4度。氣象專家吳德榮表示，早晚氣溫偏低，今晚、明晨北部沿海及部分平地最低氣溫接近10度，周四到周日氣溫逐日漸升，周日晚、下周一另一波鋒面影響，北部、東半部有短暫雨，鋒後冷空氣到，北台灣氣溫略降。
吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，今、明（12、13日）兩天大陸高壓影響，各地轉晴，白天氣溫明顯回升，各地舒適微熱，早晚因輻射冷卻、氣溫偏低，日夜溫差很大；今晚、明晨北部沿海及部分平地最低溫有接近10度的機率。今日北部氣溫11至25度，中部12至27度，南部14至29度，東部13至28度。
吳德榮表示，周四至周日（14～17日）轉為高壓迴流型態，天氣穩定，東半部偶有局部短暫雨，周四、五中層雲略增多，周六、周日中層雲漸減少；氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼。
吳德榮說，周日晚、下周一（18日）另一道鋒面影響，北部、東半部有局部短暫雨，鋒後冷空氣偏弱，北台灣氣溫略降，中南部受到的影響很小。春季天氣變化頻仍，末期模式模擬常有較大不確定性，需注意最新氣象資料調整。
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