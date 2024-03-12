【時報-台北電】個股重大訊息：
1.信錦（1582）：去年重啟成長，公司看好AI PC換機潮帶動高階監視器底座滲透率，信錦穩坐龍頭，也身為監視器霸主戴爾（Dell）第一大供應鏈，重量級客戶重返成長，加上切入折疊平板、SpaceX供應鏈，信錦去年EPS已超車新日興（3376），今年挑戰營收、獲利雙料成長。
2.信驊（5274）：公布2023年財報，每股稅後純益（EPS）26.66元，受終端高庫存及CSP（雲端服務供應商）業者減緩資本支出影響，寫下2020年以來新低。 不過隨著信驊產品業務逐步往AI伺服器進攻，持續於AI應用攻城掠地，非BMC產品也積極加深滲透率，法人看好2024年一般伺服器的上升循環重啟，迎谷底復甦週期。
3.友通（2397）：法說會時副董事長李昌鴻表示，經過去年庫存調整，今年旗下三家公司都是逐季恢復成長，友通將持續毛利率調整，目標回到30％以上，其陽期待回到2022年成長的力道，羅昇隨著工具機緩步復甦，今年狀況還是逐季成長的預期。展望未來，友通嵌入式解決方案與AI整合成為發展重點，將滿足客戶未來三～五年的剛性需求，包括無人化服務、遠端管理等AI邊緣運算應用。
4.大車隊（2640）：突破競爭重圍，營運飆速創新高，董事會11日通過2023年財報，即使因認列商譽等減損影響，業外損失約0.34億元，稅後純益仍達到4.2億元、年增18.03％，EPS達7.08元創新高。大車隊董事會也通過擬配息6元，以11日收盤價111元計，殖利率5.14％。
5.愛爾達（8487）：11日宣布，將於3月26日創新板掛牌上市，為配合創新板初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共1,350張，並以全數對外競價拍賣，競拍底價為每股45.45元。3月11日起至3月13日止，每一投資者投標上限為135張，並將於3月15日上午10點開標。(編輯：柳繼剛)
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