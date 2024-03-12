台股月配高息ETF新兵00940（元大台灣價值高息）昨（11）日開募，首日傳出金額超過645億元，除刷新國內ETF募集紀錄，由於募集日剩餘4天至周五（15日）止，不排除在4/1掛牌前，規模就突破千億元，甚至有網友秀出匯款單，一口氣砸千萬押寶，認購熱度驚人，未上市先轟動。
00940昨早傳出國泰證券網路下單系統被塞爆，還有元大銀員工在「靠北銀行員」社團忙到晚上8點還沒辦法下班，「幫客戶開戶開到心累」，甚至有疑似嘉義網友曬出千萬元匯款單，表示要全押00940，引發網友驚嘆「實力不容小覷」。
由於主打10元小資存股、月月配息、殖利率上看8.6%，讓全台存股族也瘋狂，試算存到600張00940，就有機會月領4萬被動收入。PPT股板有網友表示，真的很多人都在討論這隻ETF，可用「誇張」來形容，也有人喊「高人氣學弟」、「賣GG歐印940」，但也有網友認為，940跟919的10大成分股完全雷同，919一直到4月都可以喜迎抬轎行情。
由於元大投信睽違4年再度推出ETF，因此00940本次大動作開放20家通路申購，包括元大證、元富證、兆豐證、統一證、凱基證、群益金鼎證、華南永昌證、永豐金證、富邦證、國泰證、台新證、國票證、玉山證、第一金證、中國信託證、合庫證、台銀證、大昌證券等18家券商，以及元大銀行、華南銀行等2家銀行申購。
至於申購費率則依各銷售機構而定，投資人除可從自己熟悉的申購管道進行申購，但若透過元大投信進行線上申購手續費一律0%、書面申購手續費0.3%相對划算，另因00940的保管銀行是華南銀行，只要申請ETF配息帳號為華南銀行，還可以省下每次配息時、約20元的轉帳匯費。
由於00940與基金不同，沒有額度上限，基本上只要申購成功，就都能買的到，但得留意扣款日的存款餘額是否足夠，以免扣款失敗，但提醒上市後的交易與一般ETF交易一致，得支付買賣手續費，證交稅、管理費用等。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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