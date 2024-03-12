【時報-台北電】台指期周一下跌78點至19716點。價差方面，台指期轉為逆價差-10.08點，電子期轉為逆價差-2.28點，金融期轉為正價差1.58點。現貨部分，三大法人賣超33.85億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5337口至-6275口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4991口至-6557口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少137口至-7752口。

永豐期貨指出，上周五美國公布就業數據，1月新增非農就業人數27.5萬人次，小幅高於市場預期，但失業率則攀升至3.9%，整體被市場解讀為有利聯準會進行降息，帶動數據發布後美元指數回落，美股指數期貨走升，台指期夜盤一度緩漲衝高至19992，再度兵臨兩萬點關卡。然而美股現貨開盤後，多數美股呈現開高走低，終場Nasdaq指數下跌1.16%，費半指數大跌4.03%，主要原因來自AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓，單日大跌5.6%，台積電ADR也跟著開高走低以下跌1.9%作收。

永豐期貨表示，周一台股下跌開出，加權指數以19671.9點下跌開出，盤面上權重股漲跌互見，其中以台積電、台達電、日月光投控等權重股賣壓較重，拖累大盤，但鴻海、廣達分別大漲4.29%、3.31%，甚至金融股普遍扮演撐盤要角，終場加權指數開低走高，小跌0.3%以19726.08點作收。整體而言，雖然目前台股技術面仍以多方佔據上風，但上周五AI龍頭大幅修正，加上本周二將公布美國CPI數據，須留意市場的多頭格局是否出現轉向。(編輯：廖小蕎)