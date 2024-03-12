【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240311)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

可成(2474) 中華電(2412) 中鋼(2002) 群創(3481) 新普(6121)

聯詠(3034) 神基(3005) 中石化(1314) 力麗(1444) 華航(2610)

友訊(2332) 正文(4906) 世界(5347) 東洋(4105) 浩鼎(4174)

健鼎(3044) 宏齊(6168) 太景*-KY(4157) 大學光(3218) 長科*(6548)

力積電(6770)

2.連續賣超四日的股票：

晟德(4123) 零壹(3029) 宜鼎(5289) 東聯(1710) 東和鋼鐵(2006)

廣積(8050) 智邦(2345) 矽統(2363) 輔信(2405) 中裕(4147)

譜瑞-KY(4966) 僑威(3078) 健喬(4114) 北極星藥業-KY(6550)

3.連續賣超三日的股票：

台泥(1101) 偉訓(3032) 光頡(3624) 精英(2331) 昇達科(3491)

鐿鈦(4163) 精成科(6191) 聯茂(6213) 幃翔(6185) 海韻電(6203)

凌巨(8105) 玉晶光(3406) 萬潤(6187) 力致(3483) 盛弘(8403)

安勤(3479) 新漢(8234)

4.連續賣超二日的股票：

宏碁(2353) 泰碩(3338) 中天(4128) 愛地雅(8933) 新光鋼(2031)

堤維西(1522) 三商壽(2867) 微星(2377) 精華(1565) 台勝科(3532)

京元電子(2449) 遠雄(5522) 華邦電(2344) 台汽電(8926) 松瑞藥(4167)

晶采(8049) 立隆電(2472) 九豪(6127) 奇鋐(3017) 建通(2460)

台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 合一(4743) 耿鼎(1524) 智擎(4162)

波若威(3163)

5.轉買為賣的股票：

台積電(2330) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 東捷(8064)

聯電(2303) 華星光(4979) 永捷(4714) 蔚華科(3055) 曜越(3540)

立端(6245) 上曜(1316) 亞電(4939) 富驊(5465) 漢磊(3707)

達方(8163) 第一銅(2009) 振曜(6143) 創惟(6104) 台新金(2887)

第一金(2892) 永豐金(2890) 大同(2371) 中興電(1513) 亞力(1514)

矽格(6257) 大聯大(3702) 華夏(1305) 長榮航(2618) 頎邦(6147)

士電(1503) 中美晶(5483) 合晶(6182) 原相(3227) 智原(3035)

精材(3374) 訊舟(3047) 至上(8112) 志聖(2467) 浪凡(6165)

富喬(1815) 凱崴(5498) 燿華(2367) 常珵(8097) 信音(6126)

宣德(5457) 良維(6290) 萬泰科(6190) 岳豐(6220) 台達電(2308)

英濟(3294) 松上(6156) 福華(8085) 廣運(6125) 新門(5432)

元太(8069) TPK-KY(3673) 聯鈞(3450) 榮創(3437) 光洋科(1785)

優群(3217) 亞通(6179) 兆赫(2485) 建準(2421) 元山(6275)

家登(3680) 宇瞻(8271) 華擎(3515) 廣穎電通(4973) 圓剛(2417)

驊訊(6237) 威健(3033) 湧德(3689) 虹堡(5258) 擎邦(6122)

森崴能源(6806) 公準(3178) 大眾控(3701) 前鼎(4908) 永崴投控(3712)

豐藝(6189)

6.賣超前20名：

金融股：

台新金(2887) 富邦金(2881)

電子股：

燿華(2367) 台積電(2330) 群創(3481) 聯電(2303) 光寶科(2301)

京元電子(2449) 富喬(1815) 華邦電(2344) 世界(5347) 台達電(2308)

合晶(6182) 圓剛(2417)

傳產股：

華航(2610) 大同(2371) 上曜(1316) 台泥(1101) 長榮航(2618)

亞力(1514)

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