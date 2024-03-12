【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240311)
1.外資連續買超五日以上的股票：
日月光投控(3711) 亞昕(5213) 立積(4968) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834)
統一證(2855) 中鼎(9933) 聯強(2347) 聯發科(2454) 東陽(1319)
群聯(8299) 南茂(8150) 瑞智(4532) 李洲(3066)
2.連續買超四日的股票：
中信金(2891) 宜特(3289) 上詮(3363) 合庫金(5880) 華南金(2880)
方方土昶(6265) 沛波(6248) 建舜電(3322) 典範(3372)
3.連續買超三日的股票：
元大金(2885) 大江(8436) 弘憶股(3312) 遠東銀(2845) 研華(2395)
橘子(6180) 網龍(3083) 遠東新(1402) 長榮(2603) 裕民(2606)
類比科(3438) 尚立(3360) 致伸(4915) 東浦(3290) 旺矽(6223)
4.連續買超二日的股票：
潤泰新(9945) 晶宏(3141) 友達(2409) 台灣高鐵(2633) 精確(3162)
福邦證(6026) 彰銀(2801) 新光金(2888) 廣達(2382) 仁寶(2324)
英業達(2356) 神達(3706) 力成(6239) 旺宏(2337) 華新(1605)
萬海(2615) 四維航(5608) 聚亨(2022) 景碩(3189) 華固(2548)
皇普(2528) 元晶(6443) 聯合再生(3576) 瑞昱(2379) 鈺創(5351)
高力(8996) 欣銓(3264) 新美齊(2442) 盛群(6202) 聯合(4129)
力旺(3529) 國統(8936) 華東(8110) 單井(3490) 千附(8383)
光環(3234) 台表科(6278) 華通(2313) 樺晟(3202) 慕康生醫(5398)
金利(5383) 均豪(5443) 濱川(1569) 力特(3051) 達運(6120)
泰谷(3339) 久元(6261) 華鎂鑫(8087) 雷科(6207) 晶技(3042)
台嘉碩(3221) 台半(5425) 朋程(8255) 昇銳(3128) 普誠(6129)
倉和(6538) 麗清(3346) 中釉(1809) 志信(2611) 振發(5426)
佶優(5452) 富野(2736) 協易機(4533) 新復興(4909) 皇昌(2543)
5.轉賣為買的股票：
鴻海(2317) 中租-KY(5871) 統一(1216) 台塑化(6505) 南亞(1303)
國建(2501) 遠百(2903) 佳世達(2352) 金居(8358) 鈊象(3293)
統振(6170) 正德(2641) 王道銀行(2897) 神盾(6462) 利奇(1517)
富強鑫(6603) 所羅門(2359) 晟楠(3631) 開發金(2883) 玉山金(2884)
群益證(6005) 台中銀(2812) 康和證(6016) 宏捷科(8086) 威盛(2388)
東元(1504) 裕隆(2201) 三陽工業(2206) 成霖(9934) 智冠(5478)
台化(1326) 聯成(1313) 國喬(1312) 亞聚(1308) 中纖(1718)
陽明(2609) 新興(2605) 東森(2614) 大成鋼(2027) 中鴻(2014)
昆盈(2365) 太設(2506) 農林(2913) 日勝生(2547) 力麒(5512)
茂迪(6244) 太極(4934) 南亞科(2408) 榮剛(5009) 威剛(3260)
伍豐(8076) 台玻(1802) 榮成(1909) 永豐餘(1907) 台光電(2383)
華孚(6235) 啟碁(6285) 安瑞-KY(3664) 華泰(2329) 擎亞(8096)
寬魚國際(6101) 合正(5381) 育富(6194) 台燿(6274) 旭軟(3390)
欣興(3037) 精星(8183) 建榮(5340) 佳必琪(6197) 禾昌(6158)
協益(5356) 博大(8109) 亞元(6109) 耀勝(3207) 一詮(2486)
信錦(1582) 高僑(6234) 久正(6167) 中環(2323) 錸德(2349)
廣明(6188) 先進光(3362) 華容(5328) 艾華(6204) 佳邦(6284)
雙鴻(3324) 順達(3211) 系統電(5309) 和潤企業(6592) 富旺(6219)
富采(3714) 聚和(6509) 大田(8924) 閎康(3587) 美琪瑪(4721)
辛耘(3583) 聯上發(2537) 連展投控(3710) 醣聯(4168) 中再保(2851)
精剛(1584) 定穎投控(3715) 台星科(3265) 長榮航太(2645) 大宇資(6111)
麗臺(2465)
6.買超前20名：
金融股：
開發金(2883) 玉山金(2884) 王道銀行(2897) 群益證(6005) 中再保(2851)
康和證(6016)
電子股：
佳世達(2352) 鴻海(2317) 友達(2409) 華通(2313) 廣達(2382)
一詮(2486) 達運(6120) 信錦(1582) 所羅門(2359)
傳產股：
裕民(2606) 陽明(2609) 華榮(1608) 統一(1216) 華新(1605)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：