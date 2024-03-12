【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240311)

1.外資連續買超五日以上的股票：

日月光投控(3711) 亞昕(5213) 立積(4968) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834)

統一證(2855) 中鼎(9933) 聯強(2347) 聯發科(2454) 東陽(1319)

群聯(8299) 南茂(8150) 瑞智(4532) 李洲(3066)

2.連續買超四日的股票：

中信金(2891) 宜特(3289) 上詮(3363) 合庫金(5880) 華南金(2880)

方土昶(6265) 沛波(6248) 建舜電(3322) 典範(3372)

3.連續買超三日的股票：

元大金(2885) 大江(8436) 弘憶股(3312) 遠東銀(2845) 研華(2395)

橘子(6180) 網龍(3083) 遠東新(1402) 長榮(2603) 裕民(2606)

類比科(3438) 尚立(3360) 致伸(4915) 東浦(3290) 旺矽(6223)

旭品(3325)

4.連續買超二日的股票：

潤泰新(9945) 晶宏(3141) 友達(2409) 台灣高鐵(2633) 精確(3162)

福邦證(6026) 彰銀(2801) 新光金(2888) 廣達(2382) 仁寶(2324)

英業達(2356) 神達(3706) 力成(6239) 旺宏(2337) 華新(1605)

萬海(2615) 四維航(5608) 聚亨(2022) 景碩(3189) 華固(2548)

皇普(2528) 元晶(6443) 聯合再生(3576) 瑞昱(2379) 鈺創(5351)

高力(8996) 欣銓(3264) 新美齊(2442) 盛群(6202) 聯合(4129)

力旺(3529) 國統(8936) 華東(8110) 單井(3490) 千附(8383)

光環(3234) 台表科(6278) 華通(2313) 樺晟(3202) 慕康生醫(5398)

金利(5383) 均豪(5443) 濱川(1569) 力特(3051) 達運(6120)

泰谷(3339) 久元(6261) 華鎂鑫(8087) 雷科(6207) 晶技(3042)

台嘉碩(3221) 台半(5425) 朋程(8255) 昇銳(3128) 普誠(6129)

倉和(6538) 麗清(3346) 中釉(1809) 志信(2611) 振發(5426)

佶優(5452) 富野(2736) 協易機(4533) 新復興(4909) 皇昌(2543)

5.轉賣為買的股票：

鴻海(2317) 中租-KY(5871) 統一(1216) 台塑化(6505) 南亞(1303)

國建(2501) 遠百(2903) 佳世達(2352) 金居(8358) 鈊象(3293)

統振(6170) 正德(2641) 王道銀行(2897) 神盾(6462) 利奇(1517)

富強鑫(6603) 所羅門(2359) 晟楠(3631) 開發金(2883) 玉山金(2884)

群益證(6005) 台中銀(2812) 康和證(6016) 宏捷科(8086) 威盛(2388)

東元(1504) 裕隆(2201) 三陽工業(2206) 成霖(9934) 智冠(5478)

台化(1326) 聯成(1313) 國喬(1312) 亞聚(1308) 中纖(1718)

陽明(2609) 新興(2605) 東森(2614) 大成鋼(2027) 中鴻(2014)

昆盈(2365) 太設(2506) 農林(2913) 日勝生(2547) 力麒(5512)

茂迪(6244) 太極(4934) 南亞科(2408) 榮剛(5009) 威剛(3260)

伍豐(8076) 台玻(1802) 榮成(1909) 永豐餘(1907) 台光電(2383)

華孚(6235) 啟碁(6285) 安瑞-KY(3664) 華泰(2329) 擎亞(8096)

寬魚國際(6101) 合正(5381) 育富(6194) 台燿(6274) 旭軟(3390)

欣興(3037) 精星(8183) 建榮(5340) 佳必琪(6197) 禾昌(6158)

協益(5356) 博大(8109) 亞元(6109) 耀勝(3207) 一詮(2486)

信錦(1582) 高僑(6234) 久正(6167) 中環(2323) 錸德(2349)

廣明(6188) 先進光(3362) 華容(5328) 艾華(6204) 佳邦(6284)

雙鴻(3324) 順達(3211) 系統電(5309) 和潤企業(6592) 富旺(6219)

富采(3714) 聚和(6509) 大田(8924) 閎康(3587) 美琪瑪(4721)

辛耘(3583) 聯上發(2537) 連展投控(3710) 醣聯(4168) 中再保(2851)

精剛(1584) 定穎投控(3715) 台星科(3265) 長榮航太(2645) 大宇資(6111)

麗臺(2465)

6.買超前20名：

金融股：

開發金(2883) 玉山金(2884) 王道銀行(2897) 群益證(6005) 中再保(2851)

康和證(6016)

電子股：

佳世達(2352) 鴻海(2317) 友達(2409) 華通(2313) 廣達(2382)

一詮(2486) 達運(6120) 信錦(1582) 所羅門(2359)

傳產股：

裕民(2606) 陽明(2609) 華榮(1608) 統一(1216) 華新(1605)

美降息底定股市利多 美光下周揭財報周序幕
《外資》買超股：新光金、宏碁、長榮航
《外資》賣超股：中信金、日月光投控、華航
《台北股市》投信20日賣超前十大 南亞科變現1.2萬張 中信金終結14買
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