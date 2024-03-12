新能源汽車已經成為大陸汽車市場成長的重要引擎，但近幾年競爭劇烈也加速產業洗牌。目前大陸新能源車企普遍處於虧損狀態，業內人士更預估，今年銷量前10名的車企將占據近85％的市場分額，未來幾年80％的品牌將關閉。

近幾年由於競爭加劇，大陸一大批造車新勢力先後倒下，資本市場也開始趨於理性。同時，新能源車企普遍處於虧損狀態，中國汽車工程學會名譽理事長付於武說明，比亞迪、廣汽埃安等少數車企基於規模化、平台化優勢，以及理想等企業有精準產品定義與規模優勢，因而實現較好盈利，但其他大部分車企仍承擔很大盈利壓力。

而當前，大陸的汽車產能整體處於過剩狀態。在新能源領域，據陸媒統計，包括威馬、天際、奇點、愛馳等已經宣告破產或陷入經營危機的15家造車新勢力，總計規畫整車總年產能超過1000萬輛，產能總規畫投資逾人民幣6000億元。

付於武表示，新能源汽車全面市場化發展，將進一步推動企業兼併重組。過去一年，傳統燃油車與新能源汽車打起價格戰，不僅加速新能源汽車對燃油車的替代，也進一步推動了產業向龍頭企業的集聚。

經濟學家付鵬示警，新能源汽車迅速開始進入第一輪的產能過剩，並引發價格戰，而今年可能是新能源汽車「價格戰最慘烈的一年」。談到未來，他表示，去槓桿誰早認知誰早收益，誰晚認知誰晚收益。

中國汽車工業協會預測，2024年中國新能源汽車銷量將達1150萬輛左右。大陸全國人大代表、長安汽車董事長朱華榮認為，目前由於大宗原材料價格持續走低，新能源汽車成本有了進一步下降空間。

但朱華榮指出，該行業的馬太效應凸顯，優勝劣汰加速，產業集中度提升，預計2024年銷量前10名的車企將占據接近85％的市場分額，未來幾年80％的品牌將關停運轉。