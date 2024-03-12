今年是福島核災13周年，日本各地災區的遺屬等11日在地震發生時刻的下午2時46分一起默哀。同日，全國廢核行動平台也在立法院群賢樓舉行記者會，表達反對立委草率修法放寬老舊核電廠延役，指出修法應以安全為優先考量，並發動公民連署表達訴求。

針對立委近日提案修法，放寬老舊核電廠延役條件，全國廢核行動平台表示，強烈反對，更指出核電廠延役涉及重大核安風險，且核廢料問題仍無妥善解決方案，立委應將安全與民眾健康擺第一，而非為了政治利益草率修法。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，現行《核子反應器設施管制法》要求核電廠延役須經過主管機關審查，以確保安全。立委若草率修法取消換照審查期限規定，形同迫使核安會草率審查，使全民承受老舊核電廠的事故風險，可能將造成無法挽回的後果。

綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣指出，距離福島核災已13年，核災汙染仍是進行式，福島第一核電廠的清理和廢除工作進展緩慢，廠區內每天仍必須有4千人作業，日本政府對外宣稱2年內可將燃料棒移出，但實際上已延期3次，爐心熔毀的核燃料殘留物清除根本尚未開始，對外宣傳40年清除汙染廢爐的目標難以達成，她呼籲有關當局不要忘記福島的教訓。

2011年發生的東日本大地震和福島核災已過去13年。日本首相岸田文雄在福島市舉行追悼儀式上表示，「震災的教訓不能被淡忘，應使之在應對能登半島地震等自然災害中發揮作用。」

當年福島第一核電廠發生史上罕見的核事故，但之後，包括清理核燃料熔塊在內的事後處理工作，基本上都未能按計畫進行，在40年之內完成廢核作業的計畫能否實現也令人擔憂。