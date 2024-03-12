受少子化衝擊，國內各大醫院出現兒科醫師人力短缺狀況，甚至傳出醫院要求兒科醫師值班年齡上限自55歲拉高到60歲。衛生福利部長薛瑞元11日宣布，已研議補助兒科住院醫師1個月1萬元薪資及出國受訓費用，期盼能穩定兒科。
薛瑞元表示，衛福部優化兒童醫療照護網計畫，今年是該計畫第1期的第4年，原本4年的預算是28億元，但今年衛福部向行政院爭取1年經費20億元，盼讓兒科穩定下來。
薛瑞元說，主要規畫是建立兒童核心醫院及重點醫院，其中核心醫院目前已找到8家，針對兒童重、難、罕症的治療，鼓勵年輕兒科醫師取得專科後，在新生兒照顧、重症照顧、兒童癌症照顧及遺傳類疾病等4領域做進一步研修。
他說，每個縣市最少能有1家兒童重點醫院，提供服務包括兒科醫師看診的小兒急診、新生兒及兒童加護病房。針對核心與重點醫院，兒科住院醫師補助1個月1萬元薪資；此外，核心醫院兒科住院醫師出國受訓費用也由政府補助。
另外，衛福部取消掛號費上限，雙北265家醫療院所漲掛號費，11日在立法院經濟委員會引發立委關切是否有聯合行為；公平會主委李鎂表示，公平會將嚴查有無聯合調漲掛號費的情況，從關係企業、科別以及地理區域等三細節來著手嚴查。
李鎂指出，公平會以主動出擊、接受民眾檢舉兩方向關注掛號費的變化，主動出擊是與各地衛生單位合作，除掌握掛號費價格外，也關注是否出現異常等資訊；李鎂表示，漲價原因有很多，若是各漲各的，各家調漲內容也不同，這是市場機制，公平會關注焦點是「聯合行為」。
李鎂也呼籲民眾若發現有聯合漲價行為，可撥打檢舉電話，只要啟動調查獎金就是10萬元起跳，提供間接或直接證據等，會依證據價值不同，獎金有級距區分，裁處總金額5億元以上，獎金最高可達1億元。
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