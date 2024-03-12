【時報-台北電】國內消息：

1.因農曆春節工作天數減少，上市櫃公司2月營收2.84兆元、呈月減18.43％，然在景氣復甦春風吹拂下，優於未受春節影響的去年2月，年增0.24％，並為歷年同期次高；累計前二月營收6.32億元，年增4.42％。法人指出，今年首季營收將較去年成長，受惠於去年低基期，推估單季獲利有望年增逾20％。

2.不讓台積電大漲專美於前，11日集團股表態大漲護指數，鴻海、廣達、緯創、台塑、遠東、統一及潤泰等12檔、七大集團股聯袂大漲，法人全面偏多操作；AI伺服器股緯創及廣達傳滿手訂單，均獲法人連二日買超各10,283張及8,768張、最為搶眼。

3.科學園區營收出爐！國科會11日指出，受到全球後疫時代、地緣政治變化、生成式AI崛起與全球產業鏈重組等影響，科學園區2023年營業額3.9兆元，為八年來首度衰退，但仍創歷年次高。國科會主委吳政忠表示，在生成式AI的助攻下，對今年營收審慎樂觀，有望再升高。

4.整體科學園區去年營收下滑，但南科受惠台積電3奈米製程投產放量穩健支撐，在去年三大科學園區中唯一營業額正成長。國科會主委吳政忠掛保證，台積電持續布局的1.4奈米製程，科學園區的土地供應沒有問題。

5.廣達卡位AI醫療商機，副總暨技術長張嘉淵表示，AI導進醫療領域將對人類產生非常大的影響，然而，要實現AI醫療，除要有高效的雲端運算外，還要串連終端的嵌入式設備資料，例如穿戴裝置、物聯網（IoT）裝置等。

6.金融股指數出現連六紅，漲幅達2.61％，11日更扮演支撐大盤的重要支柱。3月以來，金融股僅第一個交易日下滑，隨即一路上攻不回頭，3月至今已漲2.08％。公股銀看好金融股已進入輪漲行情，除看好獲利復甦外，預計4月陸續拍板的股利行情，將是股價續航力道。

7.資金狂潮湧向高息ETF，讓新基金募集頻創新紀錄，元大台灣價值高息ETF在11日開募就湧現申購天量，據市場透露，昨日中午已飆破550億元，全天據傳近650億元，超車統一高息動能ETF的531億元規模。元大申購期限至15日，市場推測，有望成為首檔「掛牌規模就破千億」的ETF。

8.台股今年頻創新紀錄，帶動高股息台股ETF買氣爆棚，據最新統計，最近一周受益人又增加6.6萬人，今年至3月8日，17檔台股高息ETF受益人增加46.88萬人，基金規模增加1,773.32億元，總受益人來到434.88萬人，總規模首度突破兆元，達1.03兆元。

9.記憶體模組、控制IC等廠商陸續公布股利政策，NAND Flash控制晶片暨儲存方案大廠群聯（8299）下半年配發現金股利8.84元，加計上半年配發約4.42元，2023年全年度配發現金股利約13.26元，居記憶體族群之冠。

10.農曆春節資金需求旺盛，國內準備貨幣金額創高，中央銀行11日公布，2月日平均準備貨幣金額衝上6兆5,150億元，連二月寫史上新高，且2月較1月暴增2,410億元，也是去年2月以來最大月增額。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)