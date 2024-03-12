【時報-台北電】美國2月非農就業人數與失業率雙雙高於預期，對降息預期綜合影響中性，但數據公布後美指期先升後跌，帶動台指開低百點。開低後雖出現買盤走高，但逢平盤遇壓拉回，尾盤以下跌79點作收。台積電(2330)2月營收創歷年同期新高，然而未遠高預期，研判上周大漲應已提早反應，導致本周一(11日)台積電拉回2.3%，連帶半導指下跌1.8%領跌大盤。統一期貨表示，今需注意五日線若未見買盤支持，在期權籌碼鬆動的背景下，可能將帶動指數短線大幅拉回。

統一期貨指出，台指在美指的拖累下開低震盪，但整體盤勢仍在五日線之上，表現相對強勢，後續觀察五日線向上靠攏後，能否帶動台指再次挑戰二萬大關。惟外資期貨空單部位加大，選擇權偏多籌碼鬆動，自營商選擇權籌碼翻空下，短線行情可能陷入二萬與五日線的收斂整理格局。

統一期貨觀察，外資夜盤減碼328口空單，日盤則大幅加碼4,101口空單，未平倉淨空單大增至-6,030口；十大特定法人減碼137口空單至-7,752口。外資日盤逢高大額做空，淨空單突破-2,000口的區間下緣，淨空單創1/19以來新高，後續觀察外資若持有三日以上大額淨空單，隱含其為延續性籌碼，將不利台指表現。十大特法空單持倉仍高，偏空看待。(編輯：廖小蕎)