【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.414元兌一美元收市，升值2.4分，成交值為9.95億美元。

2.集中市場11日融資增為2592.04億元，融券減為244415張。

3.集中市場11日自營商買超26.82億元，投信買超26.41億元，外資賣超46.07億元。

4.日月光投控受到工作天數減少的影響，2月營收397.51億元，月減16.11％。日月光指出，高階先進封裝需求挹注，將帶動營收成長，今年先進封裝資本支出將持續加碼，為明年成長預作準備。

5.二月春節長假影響工作天數，但仍無礙板卡廠出貨進度，技嘉受惠AI伺服器出貨挹注，連七個月營收都站穩百億元之上，前二月營收308.99億元，年增68.7％，續寫同期新高，華擎、微星受惠板卡市況進一步回溫，加上電競需求持穩， 今年前二月營收年增分別達21.4％與14.47％，同寫歷史次高成績。

6.股市旺，六大壽險淨值下金融資產價值四個月「暴升」逾4,300億元。南山人壽11日公布，2月稅後淨利8.34億元，六大壽險合計2月稅後共賺逾153億元，比去年同期多賺近166億元，更重要的是六大壽險淨值比去年10月市場最波動時，多出4千多億元。

7.春節與228連假瘋遊東北亞，帶旺中華航空、星宇航空、台灣虎航2月營運，不僅繳出年、月雙增佳績，華航年增28％寫下最強2月，星宇年增109％、虎航年增96％，2月營收續創單月新高。

8.台電強韌電網計畫釋單而受益的機電四雄－士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519），業績持續推進，士電、華城有外銷助陣，2月營收改寫同期新高，不受農曆年工作日較短干擾，中興電、亞力2月營收也創同期次高。目前四雄在手訂單均破百億元，前二月營收也全面改寫同期新高，今年皆訂出營收獲利續創新高的營運目標。

9.信錦（1582）去年重啟成長，公司看好AI PC換機潮帶動高階監視器底座滲透率，信錦穩坐龍頭，也身為監視器霸主戴爾（Dell）第一大供應鏈，重量級客戶重返成長，加上切入折疊平板、SpaceX供應鏈，信錦去年EPS已超車新日興（3376），今年挑戰營收、獲利雙料成長。

10.友通（2397）舉行法說會，副董事長李昌鴻表示，經過去年庫存調整，今年旗下三家公司都是逐季恢復成長，友通將持續毛利率調整，目標回到30％以上，其陽期待回到2022年成長的力道，羅昇隨著工具機緩步復甦，今年狀況還是逐季成長的預期。展望未來，友通嵌入式解決方案與AI整合成為發展重點，將滿足客戶未來三～五年的剛性需求，包括無人化服務、遠端管理等AI邊緣運算應用。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)