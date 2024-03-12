【時報-台北電】國外消息：
1.美股漲跌不一，標普500連2黑
美股收盤漲跌互見，漲跌幅並不大，標普500指數連續第2個交易日下跌。本周美股觀盤重點是2月消費者物價指數（CPI）以及生產者物價指數（PPI），藉由這些經濟數據可了解通膨以及聯準會最新動向。個股方面，人工智慧AI領頭羊NVIDIA續跌2%，收漲1.52%的甲骨文因季報比預估好，盤後暴漲13%。美股最新收盤行情，道瓊小漲46.97點或0.12%，收38769.66點。那斯達克跌65.84點或0.41%，收16019.27點。標普500也小跌5.75點或0.11%，收5117.94點。
2.韓挺軟體業，砸5.5億美元銀彈
韓國科學技術情報通信部（MSIT）日前宣布，今年將砸下7,308億韓元（約5.5億美元）支持韓國本地軟體業發展，特別是針對「軟體即服務」（SaaS）產業，以協助該國加速推動數位創新。
3.減肥藥Wegovy，獲FDA准治療心臟病
丹麥製藥巨擘諾和諾德（Novo Nordisk）生產的減肥藥Wegovy，日前獲得美國FDA核准，可用於降低嚴重心臟疾病風險。FDA於8日在官網發布聲明表示，允許將Wegovy用於降低其心血管疾病死亡、心臟病及中風的風險，特別是患有心血管疾病和肥胖或超重的成年人。
4.Reddit將上市，擬募資7.5億美元
外媒引述消息報導，社群平台Reddit定於21日首次公開上市（IPO），預計發行2,200萬股股票，每股價格定在31～34美元區間，預估募資7.48億美元，令其估值最高達65億美元。這將是今年首個大型科技公司上市案，業界希望藉此推估IPO市場熱度。
5.類股輪動助攻，美股後市俏
美國經濟強勁促使投資人買進更多科技以外的類股，不再專注於少數幾檔推動大盤創新高的科技巨頭。華爾街樂見股市漲勢拓展至更多產業，這意味著股市有更多上漲空間。
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