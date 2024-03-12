【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收跌59.24點，為19726.08點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為3,976.39億元，5日均量為4623.91億元，10日均量為4393.14億元。
3.5日均線19618.26點，10日均線19310.18點，20日均線18914.25點。
4.5日RSI為84.1，10日RSI為83.03。
5.9日K值為82.52，9日D值為86.33。
6.20日乖離率為4.29。
7.元大投顧：加權指數下跌59.24點，櫃買指數反彈守穩月線位置。近期盤勢震盪加劇，選股可篩選近五年平均現金股利配發率超過六成、殖利率超過4%以上、產業發展維持向上等標的。
8.凱基投顧：周一終場呈現下跌，仍無礙短多格局延續，惟一旦失守短期5、10日均線，或者出現波段漲勢以來從未出現過的帶量下殺，就必須提防台股短多或有告一段落的疑慮。
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