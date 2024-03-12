外界高度關注中國大陸第四艘航母在建的情況，不但功能上是否為核動力航母受到關注，就連該航母的名字要叫什麼都引發討論。而共軍海軍政委袁華智則透露，「將繼續維持傳統，採用以省分的方式來命名」。對此，前海軍艦長呂禮詩11日就表示，「福建艦之後，還會有一艘跟福建艦同級的，也就是我們一般傳統動力，但是有電磁彈射，那就是第四艘，第五艘應該就是核動力」，引發討論。

呂禮詩11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「中國大陸第四艘航母還沒有正式命名，下一個艦的命名都是沿海的省，每個人都希望把自己的家鄉冠上去」，呂禮詩接著說，「福建艦之後，可能還會有一艘跟福建艦同級的，也就是我們一般傳統動力，但是有電磁彈射，那就是第四艘，第五艘應該就是核動力」。

呂禮詩提到，「中國船舶集團利用熔鹽核反應器去設計貨櫃船，這個是不用水的的核反應爐，它是第一個做實驗性的，現在已經要放到貨櫃輪上去了，它的大小就跟航空母艦一樣大，他是先來試驗」，呂禮詩最後更說，「如果單用這個條件來假設太單薄，但中國大陸有很多的論文，早在2018年就對於模組化熔鹽堆控制棒的物理分析，進行過驗證了，更早在2017年也對這個熔鹽堆的灶底要如何運用，都有相關的論文研究，其實應該已經差不多了」。