人工智慧（AI）產業蓬勃發展，大陸網路巨頭紛紛砸錢投資開發大模型。不過，大陸百度董事長兼CEO李彥宏則直言，「百模大戰」是重複勞動，浪費社會資源。他更預測，在AI時代，未來基本上將不再存在程式設計師這一職業。
李彥宏9日在大陸央視的訪談節目中談及人工智慧發展速度表示，人工智慧發展比想像中更慢。人工智慧已經被提出快70年了，可能每過10年左右，就有一群人說，我們終於要實現通用人工智慧了。但其實情況比想像中要複雜。
但他也稱，基本上說，以後其實不會存在程式設計師這種職業了，因為只要會說話，人人都會具備程式設計師的能力。「未來的編寫程式語言只會剩下兩種，一種叫做英文，一種叫做中文。」
面對各界競相投入「AI大模型開發」，李彥宏更直言，「確實不應該有那麼多人去做同樣的事。」「這是社會資源一個很大的浪費，大家都在重複勞動，在做同樣的事情。」「我一直在勸，大家不要去卷模型了，卷應用吧，只有應用真正直接創造價值。」
大陸前瞻網報導，輝達CEO黃仁勳在近日的一次演講中也表示，生成式AI的未來發展大幅降低了學習程式設計的意義，人類應該專注於更重要的技能，如生物學、教育學、製造業或農業。
而隨著AI在大陸的高速發展，對於人才的需求孔急。報導稱，截止2023年8月，20.78％的新發布人工智慧相關職缺來自網路行業，其次是新生活服務（7.99％）、遊戲（7.78％）、電商零售（7.59％）、新金融科技（5.98％）。對比可見，網路企業對於人工智慧人才的需求遠遠高於其他行業。
報導稱，高盛集團最新報告，在全球範圍內，多達3億個工作職位可能會受到ChatGPT等AI的影響，給勞動市場帶來「重大混亂」。ChatGPT等生成式AI產品的確會取代一些工作，但AI也可能創造出新的創新驅動型職缺。
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