據英國《金融時報》報導稱，在北京舉行全國兩會期間，中國一些負債最多的省市，例如遼寧省、河北省和天津市的官員與主要國有銀行家進行了廣泛的高層債務討論。前者正加緊努力，重新談判數十億美元債務的償付問題，這些債務有可能制約這個世界第二大經濟體的增長。

中國地方政府在長達十年的舉債建設狂潮中積累了巨額債務。雖然基礎設施建設推動了經濟增長，但許多地方政府現在卻在為數十億美元的資產負債表外債務而苦苦掙扎，這不僅抑制了它們部署新投資的能力，也增加了經濟在新冠疫情後努力重新站穩腳跟的壓力。

報導引述一位熟悉遼寧與國家機構會面的銀行家說：「他們都是來參加兩會的，順便拜訪一下金融監管機構和銀行機構。但他們能坐下來進行這樣的討論，說明他們對地方減債問題的高度重視，以及現階段還能獲得什麼樣的金融資源。」

報導引述知情人士說，河北和天津的官員正尋求重組尚未償還的表外債務，而遼寧的官員則希望以當地國有資產作為抵押，為一些債務進行再融資。知情人士說，在與銀行會面之前，地方官員還遊說了國家監管機構，希望其同意與銀行接觸。

根據高盛估算，中國地方政府已積累了高達94兆（人民幣，下同）的債務，其中包括被稱為地方政府融資工具的資產負債表外實體，即代表政府舉債和建設基礎設施的投資公司的負債。穆迪認為，到2024年底，需要償還的公共債券總額為3.2兆。

去年，中國國務院向包括遼寧和天津在內的十多個財政最薄弱的省市派出了官員小組查帳。中央也提供了支持，安排了超過1.4兆的專項再融資債券，幫助地方政府償還到期的未償還債券。這些自上而下的努力避免了公共債務違約，但分析師表示，要解決地方政府資產負債表上沒有顯示的隱性債務，還有很多工作要做。