大陸全國兩會11日閉幕，雖說今年恢復了疫情前的採訪模式，但對於台媒和許多外媒來說，今年提問變得難上加難。除了今年的兩會震撼彈─取消總理記者會外，在其他許多記者會場合，或對代表提交採訪申請時，相較往年，都明顯不順，台媒在今年兩會可說是幾乎失語。

大陸兩會期間會直播的記者會，包括總理記者會、外長記者會、部長通道、人大與政協會前記者會等，但今年在總理記者會宣布取消後，在其他場記者會，台媒皆苦無提問機會，採訪途徑只剩填寫表單對個別代表委員提申請，碰碰運氣。

包括國台辦主任宋濤、副主任陳元豐、龍明彪、北大台研院長李義虎等重量級涉台官員學者，都具有人大代表或政協委員身分，但此次清一色未接受台媒遞交的採訪申請，今年台媒申請的對象，包括兩岸、宗教、文化、民營企業家，沒有一家成功約訪，這是過去未曾發生的。點進會議官網「境外媒體採訪申請」，一整頁的申請結果全顯示「不同意」，明顯感受到今年的代表委員，皆不想面對台媒，只願接受陸媒訪問，打安全牌。

猶記得2013年的兩會，正值大陸展開大部制改革，安排了中央機構編制委員會辦公室副主任王峰開了一場記者會，聚焦《國務院機構改革和職能轉變方案》。在回答了新華社、央視、央廣、鳳凰衛視、日媒等8名記者提問後，主持人主動詢問：「現場有沒有台灣記者？」本報記者因此得到提問機會。

不只台媒在今年的兩會失語，外媒的境遇也不遑多讓。在外長王毅記者會上，一共21道問題，11人來自新華社、央視等大陸官媒，9人來自外媒，絕大部分為與中國交好的國家，西方主流媒體中，僅彭博1家被點到，涉台議題則讓新加坡媒體發問，日本媒體罕見未獲提問機會，隔日在中國外交部記者會上，日媒特別就此提出疑問。對此發言人毛寧回應稱，今年有900多位中外記者到現場，「但是由於時間關係，他不可能回答每一個問題，希望你能理解。」

英國廣播公司BBC記者在大會堂隨機訪問時也是如此。攔住不下20位代表委員，問他們「你希望誰當選下屆美國總統，拜登或川普？」但絕大多數代表或委員看到老外記者迎面走來，立刻搖手拒訪，「不知道、不了解」，只有一兩人表示，「希望中美關係和平發展」。

10日晚間的央視新聞聯播，談到兩會時評價稱，「對外媒開放成效卓著，展現大國自信、開放、包容」。大陸近年來致力對外講好中國故事，如果能讓多一點台媒、外媒提問，並多鼓勵涉台學者受訪，相信不是壞事，不僅能更廣泛傳達大陸的立場和政策，也有助台灣正確理解大陸。

期盼來年兩會，大陸能對台媒展現更多自信，而不是要靠跳科目三，才能被官員點名。