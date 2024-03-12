美國政治日漸極化，美總統拜登的競選團隊10日指因拜登在國情咨文演說中的傑出表現，在一天內募得千萬美元，但有不少拜登支持者卻質疑《紐約時報》一項針對拜登年紀的民調結果立場偏向川普，呼籲取消訂閱；另外，據《鄉村白人的憤怒：美國民主的威脅》作者謝勒（Tom Schaller）表示，有不少農村白人認為就算動用武力也該送川普進入白宮。
拜登的連任競選團隊周日表示，在拜登7日國情咨文演說後的24小時內，競選活動就籌得1000萬美元。相比整個1月，拜登競選團隊和盟友才籌得4200多萬美元。在68分鐘的國會演說中，拜登指控他的對手川普威脅民主、掩蓋2021年大選國會大廈遭襲的真相、向俄羅斯總統普丁示弱並阻撓美國移民問題的法案。
根據民調公司的數據，大約有3220萬人觀看了拜登的國情咨文演說，較去年增加18％，不包括網媒平台觀看的觀眾。憑藉現金優勢，拜登競選團隊也宣布，將在未來6周內在關鍵搖擺州投放3000萬美元的廣告。
《衛報》報導，上周《紐約時報》公布一項民調指出，大多數支持2020年拜登的選民現在認為他年事太高，無法有效工作。而這項民調引起的並不是對拜登年紀的討論，反而在社群媒體引起一片批評，指偏頗的《紐時》企圖放大有缺陷的總統民調，拒絕報導川普的認知問題，有部分支持者呼籲讀者取消訂閱《紐時》。
另外，一本名為《鄉村白人的憤怒》《White Rural Rage》的新書在美發表後，也掀起熱烈的討論，書中作者實地下鄉查訪發現駭人的結果，美國人口在3萬人以下的小鄉鎮白人，對川普有盲目的支持，書中引用的芝加哥大學調查結果顯示，四分之一的人認為「就算動用武力，也應該讓川普重返白宮」。韓媒《朝鮮日報》訪問謝勒後報導，許多農村白人相信「在某個時候可能對政府舉起武器」。
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