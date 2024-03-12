新冠病毒殺死了一種流感，B型山形株（Yamagata）將滅絕！世界衛生組織今年初建議，將現行四價流感疫苗，移除2020年3月後就絕跡的山形株，改為三價，但疾管署來不及換，今年秋冬仍將採購四價流感疫苗。感染科權威憂心，疫苗預防的型別越多，效果越差，因免疫「戰力」被分散，若再加上猜錯病毒株，今年冬天流感疫苗保護力就沒了。
疾管署今年預計採購643.7萬劑公費流感疫苗，疫苗共含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株4種型別病毒株。預計4月開標，包含GSK、賽諾菲、高端、國光、東洋5家藥廠有意願投標，4月底決標。
WHO今年初因新冠病毒「扼殺」了山型株，因此建議將其自疫苗成分中移除，美國食藥署並決議，將流感疫苗配方從四價改為三價。
疾管署副署長羅一鈞坦言，ACIP一月底開會討論今年秋冬改三價流感疫苗，也和藥廠溝通，希望盡快取得三價流感疫苗許可證，但藥廠產線來不及變更，無法即時趕上，因此維持四價；另外，病毒株選擇上，A型H3N2的疫苗株將從南非株改為泰國株。
台大醫師黃立民憂心，不再流行的病毒，疫苗打進身體的抗體不僅沒用，還會「分散戰力」，導致每一種型別，都只能提供「被打折」的保護力，例如肺炎鏈球菌疫苗從七價到如今的十三、二十價，保護力剩原本的7到8折。
黃立民指出，今年流感H3N2病毒疫苗抗原改變為泰國株，H3N2一向最強，變異代表需提高警覺，萬一猜錯，疫苗保護力就沒了，再加上四價疫苗分散戰力，今年秋冬流感恐加劇重症、死亡。
羅一鈞說，已請食藥署協助藥廠，加快藥證許可申請，最快2025年度會跟上WHO建議。另也提醒藥廠，未來同時保有三價與四價型許可證，以保持供貨彈性。
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