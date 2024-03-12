【時報-台北電】周一標普500指數和那斯達克指數小跌，投資人觀望本周發布的消費者與生產者通膨數據，盼取得更多有關聯準會是否將在未來幾個月開始降息的線索。費半指數表現尤其疲弱，部分晶片股延續近日的跌勢，輝達跌2%、台積電ADR重挫5%。
★四大指數
美股道瓊上漲46.97點或0.12%，收38,769.66點。
NASDAQ下跌65.84點或0.41%，收16,019.27點。
S&P500下跌5.75點或0.11%，收5,117.94點。
費城半導體下跌67.58點或1.36%，收4,890.20點。
★11大類股
原物料類股(SPLRCM)漲1.13% 能源類股(SPNY)漲1.00%
必需消費類股(SPLRCS)漲0.58% 公用事業類股(SPLRCU)漲0.51%
金融類股(SPSY)漲0.19% 醫療類股(SPXHC)跌0.05%
通訊服務類股(SPLRCL)跌0.23% 科技類股(SPLRCT)跌0.38%
房地產類股(SPLRCREC)跌0.49% 非必需消費類股(SPLRCD)跌0.49%
工業類股(SPLRCI)跌0.53%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)下跌0.42%，收404.52美元。
蘋果(AAPL)上漲1.18%，收172.75美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.93%，收171.96美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.67%，收137.67美元。
輝達(NVDA)下跌2.00%，收857.74美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)下跌4.42%，收483.59美元。
蘋果(AAPL)上漲1.18%，收172.75美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.93%，收171.96美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.67%，收137.67美元。
網飛(NFLX)下跌0.64%，收600.93美元。
3.其它焦點股
英特爾(INTC)上漲1.95%，收44.86美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.67%，收137.67美元。
甲骨文(ORCL)上漲1.52%，收114.13美元。
思科(CSCO)上漲1.45%，收50.22美元。
特斯拉(TSLA)上漲1.39%，收177.77美元。
蘋果(AAPL)上漲1.18%，收172.75美元。
德州儀器(TXN)上漲1.10%，收174.19美元。
恩智浦(NXPI)上漲0.50%，收253.29美元。
高通(QCOM)上漲0.32%，收171.12美元。
微軟(MSFT)下跌0.42%，收404.52美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.93%，收171.96美元。
輝達(NVDA)下跌2.00%，收857.74美元。
應用材料(AMAT)下跌2.04%，收201.37美元。
IBM(IBM)下跌2.15%，收191.73美元。
美光(MU)下跌3.19%，收94.51美元。
超微(AMD)下跌4.34%，收198.39美元。
Meta(Meta)下跌4.42%，收483.59美元。
★台股 ADR
台積電下跌7.35美元或5.02%，收139.02美元，換算台股價格為873.43元。
聯電下跌0.03美元或0.37%，收8.18美元，換算台股價格為51.39元。
日月光下跌0.23美元或2.05%，收10.99美元，換算台股價格為172.62元。
中華電信上漲0.26美元或0.68%，收38.50美元，換算台股價格為120.94元。（編輯：柯婉琇）
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