【時報記者莊丙農台北報導】大車隊(2640)董事會通過2023年度財務報告，全年合併營收達28.7億元，年增13.5％，營業毛利13.5億元，年增11.4％，營業利益5.6億元，年增13.8％，即使因認列商譽等減損影響業外損失約0.34億元，仍達到稅前淨利為5.3億元，年增19.6％，歸屬於母公司業主淨利4.2億元，年增18％，每股盈餘7.08元，所有數字均創新高。

2023年度平台周邊銷售收入9.4億元，年增33％；資訊媒合服務收入19億元，年增7％，其中交通出行媒合收入，年增3％；生活服務媒合收入，年增16％；其他收入為0.3億元。台灣大車隊深耕企業客戶多年，目前擁有全台最多的企業合作商家與大型實體排班點，更首創「AI預測叫車熱點」降低空車率及增加媒合成功率，除創造司機離峰時段的趟次(任務數)，也增加司機的收入與對平台的黏著度。

去年度大車隊旗下計程車司機數成長加速，由2.3萬台增加到2024年初2.5萬台，市占達27％，促使資訊媒合服務收入持續攀升，平台週邊銷售收入中的廣告收入也較去年同期大幅增加；因55688品牌效應與用戶數由680萬增加至720萬，其中生活媒合服務收入中的洗衣服務、居家清潔服務及代駕服務的營收大幅成長。55688 APP生活服務媒合平台，包括衣物洗滌、居家清潔、代駕服務、電子商城等多項生活媒合服務，服務項目與規模持續增加，快遞服務將是今年55688 APP增加新服務之一。

大車隊今年年2月合併營收為2.2億，年增16.8％，受春節假期工作天數較少影響，月減19.89％；累計前2月合併營收為4.99億元，年增18.1％。