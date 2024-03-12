【時報記者林資傑台北報導】晶華(2707)國際酒店集團董事會通過2023年財報，第四季稅後淨利雙位數「雙升」至4.16億元、每股盈餘（EPS）3.27元，雙創歷史第四高。全年稅後淨利14.15億元、年增達56.78％，為僅次於2021年的歷史次高，每股盈餘11.11元則創第三高。

晶華董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利11.3821元，超額配發股利。以11日收盤價209元計算，現金殖利率達5.45％。公司將於6月13日召開股東常會，全面改選董事。

晶華2023年第四季合併營收17.97億元，季增10.27％、年增8.17％，創歷史第三高。營業利益創5.44億元新高，季增達43.31％、年增達27.64％。儘管業外收益驟減，歸屬母公司稅後淨利4.16億元，季增達41.55％、年增達38.86％，每股盈餘3.27元，雙創歷史第四高。

累計晶華2023年合併營收67.65億元、年增達20.86％，創歷史第三高。營業利益創18.43億元新高、年增達50.95％。儘管業外收益下探近6年低，歸屬母公司稅後淨利14.15億元、年增達56.78％，改寫歷史次高，每股盈餘11.11元，為追溯調整後歷年第三高。

晶華表示，雖然來台日客尚未完全回流，國旅市場亦受國人大舉出國影響，但晶華在持續促銷推廣、餐飲消費需求恢復正常等因素加持下，營運繳出亮眼表現，受惠國內外旅遊熱絡、跨年活動及尾牙餐飲需求報復性成長，帶動第四季及全年營運同步登高。

觀察晶華本業獲利「雙率」表現，2023年第四季毛利率、營益率「雙升」至39.85％、30.31％，分創近9年高及歷史新高。全年毛利率、營益率回升至37.16％、27.25％，亦分創近9年、近17年高，本業營運表現亮麗。

晶華2024年2月自結合併營收5.68億元，月減8.84％、年增14.91％，仍創同期第三高，累計前2月合併營收11.91億元、年增0.35％，創同期次高。集團說明，主因泰市場及Just Grill牛排館2家餐廳停業，排除此因素後分為年增19.59％及3.91％，實續創同期新高。

晶華表示，2月正值餐飲旅宿業傳統旺季，餐飲及住房營收在寒假及春節期間持續推升。晶華旗下各據點除夕圍爐、春節訂席與連假住房率均優於去年，其中年菜總營收達6700萬元、年增達42％，台北晶華酒店館內除夕餐飲營收達近1700萬元、年增約20％。

展望後市，隨著國際航班增加、海外商旅回流，大型國際會展陸續舉辦，晶華預期台北晶華酒店住房率可望穩健成長。同時，配合清明連假即將到來，集團旗下晶英酒店與捷絲旅亦推出各式應景住房專案，將持續帶動國旅住房需求。

而去年12月暫別市場的「泰市場」，本月初已於台北大直英迪格酒店4樓重新開幕迎賓，截至4月底訂席已達9成。而各大企業陸續舉辦春酒等商務應酬，以及母親節檔期帶動的餐飲消費熱潮，均可望為集團上半年業績挹注強勁動能。

同時，晶華集團持續積極拓展旗下晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌新據點，已展開營運籌備的北投晶泉丰旅預計8月開幕迎賓，規畫設有94間客房、22間湯屋、3間SPA及2間餐廳，目前已進入人力招募階段。

而晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，將於4月進軍歐洲，於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利超市銷售，為集團廚藝團隊續受邀至香港、東京、北京、上海及紐約進行展演交流後，首度將版圖擴大至歐洲大陸，期望服務更多識味饕客們，並建構新成長引擎。