【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團瓦城(2729)董事會通過2023年財報，雖然第四季營運降溫，稅後淨利0.46億元、每股盈餘（EPS）1.31元為全年低點，但全年合併營收躍增至57.23億元，稅後淨利強彈倍增至4.4億元，雙創歷史新高，每股盈餘12.37元則為近4年高。

瓦城董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利10元、股票股利1元，合計派利11元，金額為近3年高，盈餘配發率約88.92％。以11日收盤價232.5元計算，現金殖利率約4.3％。公司將於6月18日召開股東常會。

瓦城2023年第四季合併營收13.74億元，季減8.73％、年增11.8％，創同期新高、歷史第四高。營業利益0.58億元，季減達61.18％、仍年增24.79％，歸屬母公司稅後淨利0.46億元，季減達60.58％、仍年增達近1.27倍，每股盈餘1.31元，均為全年低點。

不過，累計瓦城2023年合併營收57.23億元、年增達26.09％，營業利益5.49億元、年增達近2.33倍，雙創歷史新高。配合業外虧損幅度減少達48％，使歸屬母公司稅後淨利4.4億元、年增達2.97倍，亦創歷史新高，每股盈餘12.37元則為近4年高。

觀察瓦城本業獲利「雙率」表現，2023年第四季毛利率「雙降」至49.1％、為近1年半低，營益率4.23％，低於第三季9.94％、優於前年同期3.79％。累計全年毛利率升至52.23％、營益率升至9.77％，雙創近3年高。

瓦城表示，集團採取多品牌策略擴大客群與餐飲類型，針對各地特色商場及商圈量身展店，2023年新增「瓦城」2家、「時時香」7家、「樂子the Diner」及「BO BO」各1家。同時，靈活因應市況變化搭配原物料供應管理及成本控管，展店布局及資源統籌均展現高效率。

其中，除了「瓦城」穩坐全台最大泰式連鎖餐飲品牌，「時時香」去年自15家擴增至22家，結合另一品牌「1010湘」，雙品牌店數已站穩全台中式連鎖餐飲龍頭地位。新品牌「BO BO」主打獨特泰式炒河粉，開幕至今廣獲好評，首假日翻位率逾6次，未來成長空間可期。

受惠春節連假、情人節旺季及尾牙春酒銷售熱潮助攻，瓦城2024年2月自結合併營收6.38億元，月增達42.62％、年增達46.8％，創歷史次高。累計前2月合併營收10.86億元、年減0.09％，仍創同期次高。集團說明係因假日天數差異，若還原假日天數為年增1.67％。

展望後市，瓦城持續聚焦台灣市場深化布局、並發揮多品牌綜效，2024年展店目標維持雙位數動能，並於3月以「非常泰」及「1010湘食堂」雙品牌進駐台中誠品480，後續將運用多品牌展店策略，靈活應對市場需求，並借助數位行銷工具達到活化會員經營目標。

海外布局方面，瓦城看準美國目前泰系單一連鎖餐廳不超過5家，市場發展潛力龐大，去年啟動30500計畫、選擇進軍美國作為全球布局首站，美國首店預計將於南加州開出，目標2030年達全球達30個品牌、500家店。

而瓦城在台打造的「全球研發中心」預計將於下半年正式啟用，整合菜色研發中心、廚藝學院、資源運籌中心、食安中心及物流中心等五大重要功能，強化集團核心競爭力，提升展店布局及資源統籌效率，有助加速擴張全球版圖、增強集團後勤能力，增添營收成長動能。