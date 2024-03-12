【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團瓦城(2729)董事會通過2023年財報，雖然第四季營運降溫，稅後淨利0.46億元、每股盈餘（EPS）1.31元為全年低點，但全年合併營收躍增至57.23億元，稅後淨利強彈倍增至4.4億元，雙創歷史新高，每股盈餘12.37元則為近4年高。
瓦城董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利10元、股票股利1元，合計派利11元，金額為近3年高，盈餘配發率約88.92％。以11日收盤價232.5元計算，現金殖利率約4.3％。公司將於6月18日召開股東常會。
瓦城2023年第四季合併營收13.74億元，季減8.73％、年增11.8％，創同期新高、歷史第四高。營業利益0.58億元，季減達61.18％、仍年增24.79％，歸屬母公司稅後淨利0.46億元，季減達60.58％、仍年增達近1.27倍，每股盈餘1.31元，均為全年低點。
不過，累計瓦城2023年合併營收57.23億元、年增達26.09％，營業利益5.49億元、年增達近2.33倍，雙創歷史新高。配合業外虧損幅度減少達48％，使歸屬母公司稅後淨利4.4億元、年增達2.97倍，亦創歷史新高，每股盈餘12.37元則為近4年高。
觀察瓦城本業獲利「雙率」表現，2023年第四季毛利率「雙降」至49.1％、為近1年半低，營益率4.23％，低於第三季9.94％、優於前年同期3.79％。累計全年毛利率升至52.23％、營益率升至9.77％，雙創近3年高。
瓦城表示，集團採取多品牌策略擴大客群與餐飲類型，針對各地特色商場及商圈量身展店，2023年新增「瓦城」2家、「時時香」7家、「樂子the Diner」及「BO BO」各1家。同時，靈活因應市況變化搭配原物料供應管理及成本控管，展店布局及資源統籌均展現高效率。
其中，除了「瓦城」穩坐全台最大泰式連鎖餐飲品牌，「時時香」去年自15家擴增至22家，結合另一品牌「1010湘」，雙品牌店數已站穩全台中式連鎖餐飲龍頭地位。新品牌「BO BO」主打獨特泰式炒河粉，開幕至今廣獲好評，首假日翻位率逾6次，未來成長空間可期。
受惠春節連假、情人節旺季及尾牙春酒銷售熱潮助攻，瓦城2024年2月自結合併營收6.38億元，月增達42.62％、年增達46.8％，創歷史次高。累計前2月合併營收10.86億元、年減0.09％，仍創同期次高。集團說明係因假日天數差異，若還原假日天數為年增1.67％。
展望後市，瓦城持續聚焦台灣市場深化布局、並發揮多品牌綜效，2024年展店目標維持雙位數動能，並於3月以「非常泰」及「1010湘食堂」雙品牌進駐台中誠品480，後續將運用多品牌展店策略，靈活應對市場需求，並借助數位行銷工具達到活化會員經營目標。
海外布局方面，瓦城看準美國目前泰系單一連鎖餐廳不超過5家，市場發展潛力龐大，去年啟動30500計畫、選擇進軍美國作為全球布局首站，美國首店預計將於南加州開出，目標2030年達全球達30個品牌、500家店。
而瓦城在台打造的「全球研發中心」預計將於下半年正式啟用，整合菜色研發中心、廚藝學院、資源運籌中心、食安中心及物流中心等五大重要功能，強化集團核心競爭力，提升展店布局及資源統籌效率，有助加速擴張全球版圖、增強集團後勤能力，增添營收成長動能。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：