【時報記者莊丙農台北報導】走著瞧-創(6902)Gogolook在2023年母公司淨利為0.05億元，每股盈餘為0.16元，為Gogolook成立以來首度達成全年獲利。2023年營業淨利為0.2億元，相較2022年營業淨損超過0.75億元，成長幅度可觀。此外，Gogolook的2023年海外營收也正式超越台灣營收。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，隨著營運達到critical mass（關鍵規模）的甜蜜點，未來的成長將更具規模經濟，帶動既有業務的獲利能力持續放大。而在追求成長與獲利之間，會以公司長期價值的角度，試圖取得最好的平衡。

展望未來，今年三大產品線皆目標持續成長。去年海外營收已正式超越台灣營收，佔整體營收的53％，此表現在台灣的軟體新創或軟體企業中並不多見。在今年更積極佈局海外市場的策略下，注重投資效率，目標仍是獲利倍數成長，追求持續的營收成長與獲利成長。

2023年全年合併營收為7.71億元，年增83％，持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。在各產品線中，以數位廣告成長動能最強，年增149％，佔營收比重54％，因廣告優化效益提升成長較為顯著，並與以訂閱制 (SaaS) 為主的信任雲服務同樣受惠於海外市場擴張。信任雲服務營收年增37％，佔營收比重32％。以袋鼠金融為主的商業服務，隨數位金融服務接受度及用戶數持續提升而成長，2023年營收年增47％，佔營收比重14％。

2023年營業淨利為0.2億元，自公司成立以來首度達成全年獲利，毛利率為91％，較2022年增加6個百分點。由於美元走強匯損影響，全年歸屬母公司淨利為0.05億元，每股盈餘為0.16元。

Gogolook將透過強化防詐資料庫、創新AI技術應用與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源。