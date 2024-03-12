【時報記者王逸芯台北報導】電信三雄公布2月財報，中華電(2412)穩坐電信雙冠獲利王，累計前2月每股賺0.83元，台灣大(3045)、遠傳(4904)依序為0.64元、0.54元。

中華電2月合併營收為186.7億元、年成長4.1%；歸屬於母公司業主淨利為32.4億元、年成長3.0%；EBITDA為74.0億元，年成長2.6%；稅後EPS為0.42元。中華電前2月合併營收達366.0億元、達成率99.8%～100.3%；營業淨利為80.9億元、達成率106.2%～107.3%；歸屬母公司業主淨利為64.1億元、達成率106.4%～108.0%；稅後EPS為0.83元、達成率106.4%～108.0%。

中華電表示，2月務及財務表現雙雙攀升，三大事業群皆繳出營收正成長的佳績，整體合併營收、營業淨利、EBITDA及EPS則創近七年2月單月新高。

中華電2月整體行動業務延續成長動能，連續35個月增加，行動服務營收年成長5.1%，主因行動服務品質優異，帶動5G用戶數與整體090門號數提升，行動數據營收亦受惠國際漫遊需求而增加，加上春節期間影視內容大受歡迎，有效挹注整體營收。行動月租型ARPU(每用戶平均收入)年增3.2%，連續35個月成長；行動月租型離網率維持0.36%，持續保持電信業最低。

台灣大2月自結合併營收152.5億元、年成長11%；EBITDA為33.3億元，營業利益13.6億元，稅後淨利8.8億元，稅後EPS為0.29元。累計前2月合併營收322.1億元，EBITDA為70.1億元，營業利益30.2億元，稅後淨利為19.4億元，稅後EPS為0.64元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，2月除了併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增7%，加上漫遊相關營收月增15%達108年底疫情前單月水準，使行動服務營收年成長幅度達27%，接近53億元。累計113年前兩個月，在行動業務、電子商務、家用寬頻三大引擎同步推升，以及整併效益逐漸發酵下，合併EBITDA與合併營業利益較去年同期分別成長22%與8%。

遠傳2月合併總營收與EBITDA分別為84.91億元與29.38億元，年成長率達18.6%與12.2%。受合併之折舊與攤銷費用增加，與去年同期業外一次性利益墊高基期影響，2月稅後淨利下滑1.0%，達到9.71億元，稅後EPS為0.27元；累計至今年2月，遠傳合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利之年成長率分別為16.4%、13.1%及7.3%，達到174.29億元、59.23億元與19.48億元；累計稅後EPS為0.54元。

遠傳受惠於5G滲透率穩定提升、農曆春節漫遊業務升溫、合併亞太電綜效，以及包含企業智慧資通訊服務、遠傳守護網、遠傳friDay影音、行動金融服務等新經濟營收成長亮眼，挹注2月月租型用戶ARPU相較1月攀升，帶動行動服務營收年成長率擴大至19.1%，創自2021年3月以來連續36個月正成長的佳績。