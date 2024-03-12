【時報記者莊丙農台北報導】全球旅遊增溫，加上春節、228假期都在2月份，國人出國擠爆機場，國內四家4家航空股2月營收持續高飛，台灣虎航-創(6757)、星宇航空(2646)單月營收再創新高，長榮航(2618)、華航(2610)亦創下歷年同期新高，使得第1季營運有望再次繳出亮麗成績。

長榮航2月合併營收165.6億元，年增率為28.58％，客運營收119.2億元，年增率47.94％；累計前2月合併營收341.96億元，年增21.86％。農曆春節使得東北亞與東南亞需求強勁，日、韓與東南亞熱門旅遊航點如峇里島、宿霧、峴港、曼谷、清邁等平均載客率皆超過9成；在長程線的部份，北美航線近8成5，歐洲線達9成。

華航2月合併營收為162.11億元，月增6.76％，年增27.94％。其中，客運收入115.26億元，年增62.7％。台灣往返日韓旅客持續成長，東北亞航線為推升客收主力，兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，也挹注整體營收表現。

華航持續加密重點航線班次，整體航班運能約恢復至疫前8成，其中東南亞每周提供165班服務， 3/31起桃園-曼谷增加為每周28班，桃園-馬尼拉4/15起增至每周17班，桃園-帛琉4/1增為每周3班，桃園-香港自3/31起增為每周56班等，預期將成為客運收入成長動能。

台灣虎航2月合併營收15.68億元，年增95.58％；累計前2月合併營收28.58億元，年增67.68％。2月區域國際航班客運市場需求暢旺，單月航班數較2023年同期增加66％，平均載客率突破9成，致單月營收創歷史新高。

星宇航空2月合併營收為28.68億元，年增率109％。其中，客運營收為26.28億元，月增18％，年增116％。貨運市場方面，受連續假期影響，艙位需求明顯下滑，2月貨運營收為1.26億元，年增4％，預期3月開始，貨運訂單可穩定回升。

星宇航空已陸續公布夏季班表時刻，其中台北-舊金山航線3月20日起增為每日一班，4月中起台北-清邁增為每周六班、台北-胡志明增為每周十三班，5月起台北-克拉克增為每周五班，透過逐步放大美國及東南亞運能，拓展旅遊及轉機市場。

機隊方面，星宇航空第五架A350已於3月初交機，整體機隊規模達22架機，目前籌備下半年開闢北美第三個航點西雅圖。此外，星宇航空於2月21日與Airbus簽約，預計引進5架A350F貨機及3架A330neo。