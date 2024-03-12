【時報記者莊丙農台北報導】華研(8446)董事會通過2023年財報，全年營收12.0億元，年增33.6％；淨利歸屬於母公司業主4.4億元，年增38.6％；基本每股盈餘8.23元，董事會並決議年度盈餘配發現金股利每股6.0元。

華研表示，隨著2022年中防疫解封，大型演唱會舉辦逐漸恢復，所屬藝人在2023年共舉辦多達33場大型巡演演唱會，演藝經紀收入大幅回升。2023年合併營業收入淨額12億元，較前一年度8.9億元增加33.6％。另持有的Cloud Village Inc.股票因股價相對平穩，無金融資產評價損失，整體營業外淨利0.58億元。

除了演唱會外，2023年度推出包含林宥嘉、動力火車、閻奕格、陳昊森、耿斯漢等藝人及新人77Ke柯棨棋、未來少女選秀女團薄荷水晶的全新專輯及單曲，並製作影集《人選之人—造浪者》歌曲原聲帶等全新音樂作品。公司持續推動內部活動及線上活動，開展「ZZ世代練習生徵選計畫」以挖掘與培養新人，並連續19年舉辦詞曲創作大賽活動，為公司及產業培養人才，蓄積未來成長動能，期盼營運續創佳績。

在影視領域，除電影主題曲及影集原聲帶的製作產出，公司於2019年與大慕影藝策略聯盟，2021年再聯手大慕影藝、凱擘影藝，與文策院合資成立「大慕可可」公司，投入影視作品的開發跨域轉譯、影視人才培育及擴大投資。公司繼2021 年投資戲劇《人選之人-造浪者》後，2022 年投資電影《做工的人》及戲劇《都市懼集》，並於2023年再投資電影《功夫》、影集《凶宅專賣店》，以及投資女團選秀節目《未來少女》，盼能打造健康的產業生態圈，引入更多投資，蓬勃影視內容產業。