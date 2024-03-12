【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4143.41億元。三大法人買超7.16億元，其中外資賣超46.07億元，投信、自營商分別買超26.41億元及買超26.82億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為燿華(2367)，賣超1萬9829張，華航(2610)台積電(2330)名列二、三名，分別賣超1萬1933張及賣超1萬871張。第四及第五名為大同(2371)長榮航(2618)，其他依序為上曜(1316)光寶科(2301)聯電(2303)台泥(1101)群創(3481)

●三大法人11日賣超前十名：

1.燿華(2367)收25.90元，漲1.60元或6.58%，三大法人賣超1萬9829張。

2.華航(2610)收19.50元，跌0.30元或1.52%，三大法人賣超1萬1933張。

3.台積電(2330)收766.00元，跌18.00元或2.30%，三大法人賣超1萬871張。

4.大同(2371)收51.10元，漲1.10元或2.20%，三大法人賣超9319張。

5.長榮航(2618)收31.90元，跌0.15元或0.47%，三大法人賣超8707張。

6.上曜(1316)收22.80元，漲0.20元或0.89%，三大法人賣超8702張。

7.光寶科(2301)收113.50元，跌0.50元或0.44%，三大法人賣超7565張。

8.聯電(2303)收51.60元，跌0.30元或0.58%，三大法人賣超5637張。

9.台泥(1101)收31.80元，跌0.05元或0.16%，三大法人賣超5481張。

10.群創(3481)收15.00元，漲0.50元或3.45%，三大法人賣超5445張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.燿華(2367)三大法人累計買超1萬7090張，其中外資買超1萬7154張、投信賣超15張、自營商賣超48張；融資減4085張、融券增1663張，券資比5.92%。

2.華航(2610)三大法人累計賣超2萬4574張，其中外資賣超2萬5378張、投信賣超66張、自營商買超869張；融資增878張、融券減173張，券資比0.80%。

3.台積電(2330)三大法人累計買超3萬6828張，其中外資買超3萬8132張、投信賣超1824張、自營商買超520張；融資減143張、融券減203張，券資比2.55%。(編輯：財經內容中心)

《台北股市》雙龍搶珠戲碼喊卡 外資上周偏愛金融 狂掃貨「新娘」
台股本周再戰季線 市場回歸基本面 聚焦投信季底作帳
高通吃下英特爾 對台積電有多傷？陸行之曝背後盤算：免再綁手綁腳
美降息底定股市利多 美光下周揭財報周序幕
#三大法人賣超 #燿華 #華航 #台積電
透過Google新聞追蹤旺得富