【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4143.41億元。三大法人買超7.16億元，其中外資賣超46.07億元，投信、自營商分別買超26.41億元及買超26.82億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為佳世達(2352)，買超9萬8128張，開發金(2883)鴻海(2317)名列二、三名，分別買超3萬6767張及買超3萬2323張。第四及第五名為華通(2313)友達(2409)，其他依序為緯創(3231)裕民(2606)廣達(2382)玉山金(2884)一詮(2486)

●三大法人11日買超前十名：

1.佳世達(2352)收43.25元，跌0.45元或1.03%，三大法人買超9萬8128張。

2.開發金(2883)收13.45元，漲0.50元或3.86%，三大法人買超3萬6767張。

3.鴻海(2317)收109.50元，漲4.50元或4.29%，三大法人買超3萬2323張。

4.華通(2313)收82.00元，漲6.40元或8.47%，三大法人買超1萬4114張。

5.友達(2409)收17.55元，漲0.80元或4.78%，三大法人買超1萬1142張。

6.緯創(3231)收121.00元，漲5.00元或4.31%，三大法人買超6961張。

7.裕民(2606)收56.40元，漲2.10元或3.87%，三大法人買超6630張。

8.廣達(2382)收249.50元，漲8.00元或3.31%，三大法人買超6161張。

9.玉山金(2884)收25.50元，漲0.20元或0.79%，三大法人買超4886張。

10.一詮(2486)收51.40元，漲1.90元或3.84%，三大法人買超4695張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.佳世達(2352)三大法人累計買超8萬7910張，其中外資買超8萬9341張、投信賣超1117張、自營商賣超313張；融資增473張、融券減431張，券資比7.16%。

2.開發金(2883)三大法人累計買超5萬9028張，其中外資買超5萬3360張、投信賣超181張、自營商買超5849張；融資增2650張、融券增91張，券資比0.55%。

3.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬3309張，其中外資買超1萬3841張、投信買超4489張、自營商買超2萬4978張；融資增1萬1130張、融券增188張，券資比0.85%。(編輯：財經內容中心)

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