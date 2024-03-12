【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4143.41億元。三大法人買超7.16億元，其中外資賣超46.07億元，投信、自營商分別買超26.41億元及買超26.82億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為東陽(1319)，賣超1552張，智原(3035)華碩(2357)名列二、三名，分別賣超923張及賣超711張。第四及第五名為美時(1795)群創(3481)，其他依序為文曄(3036)仁寶(2324)矽格(6257)亞泥(1102)大聯大(3702)

●投信11日賣超前十名：

1.東陽(1319)收98.40元，漲1.90元或1.97%，投信賣超1552張。

2.智原(3035)收363.00元，漲0.50元或0.14%，投信賣超923張。

3.華碩(2357)收444.00元，跌8.50元或1.88%，投信賣超711張。

4.美時(1795)收273.50元，跌1.50元或0.55%，投信賣超670張。

5.群創(3481)收15.00元，漲0.50元或3.45%，投信賣超652張。

6.文曄(3036)收158.50元，跌1.00元或0.63%，投信賣超651張。

7.仁寶(2324)收36.90元，漲0.25元或0.68%，投信賣超634張。

8.矽格(6257)收68.40元，跌0.60元或0.87%，投信賣超574張。

9.亞泥(1102)收40.40元，股價持平，投信賣超431張。

10.大聯大(3702)收93.50元，跌3.80元或3.91%，投信賣超387張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.東陽(1319)三大法人累計買超1630張，其中外資買超5183張、投信賣超2837張、自營商賣超716張；融資減626張、融券減202張，券資比28.79%。

2.智原(3035)三大法人累計賣超6525張，其中外資賣超1862張、投信賣超3906張、自營商賣超756張；融資增829張、融券減1356張，券資比0.00%。

3.華碩(2357)三大法人累計賣超3240張，其中外資賣超956張、投信賣超1563張、自營商賣超721張；融資減84張、融券減35張，券資比14.25%。(編輯：財經內容中心)

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