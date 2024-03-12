【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4143.41億元。三大法人買超7.16億元，其中外資賣超46.07億元，投信、自營商分別買超26.41億元及買超26.82億元。

投信買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、4檔中價位股及2檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超5720張，中信金(2891)長榮(2603)名列二、三名，分別買超3162張及買超3081張。第四及第五名為鴻海(2317)華通(2313)，其他依序為緯創(3231)長榮航(2618)廣達(2382)南亞科(2408)東元(1504)

●投信11日買超前十名：

1.聯電(2303)收51.60元，跌0.30元或0.58%，投信買超5720張。

2.中信金(2891)收30.30元，漲0.10元或0.33%，投信買超3162張。

3.長榮(2603)收180.00元，漲0.50元或0.28%，投信買超3081張。

4.鴻海(2317)收109.50元，漲4.50元或4.29%，投信買超2774張。

5.華通(2313)收82.00元，漲6.40元或8.47%，投信買超2712張。

6.緯創(3231)收121.00元，漲5.00元或4.31%，投信買超2318張。

7.長榮航(2618)收31.90元，跌0.15元或0.47%，投信買超1251張。

8.廣達(2382)收249.50元，漲8.00元或3.31%，投信買超1235張。

9.南亞科(2408)收65.80元，漲0.80元或1.23%，投信買超843張。

10.東元(1504)收50.30元，漲0.90元或1.82%，投信買超814張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超11萬9019張，其中外資買超7萬7700張、投信買超3萬5782張、自營商買超5536張；融資減53張、融券增239張，券資比3.99%。

2.中信金(2891)三大法人累計買超2萬5581張，其中外資買超1萬5634張、投信買超2萬145張、自營商賣超1萬198張；融資減755張、融券減22張，券資比5.80%。

3.長榮(2603)三大法人累計買超1萬8731張，其中外資賣超2391張、投信買超2萬904張、自營商買超219張；融資增1139張、融券減323張，券資比17.16%。(編輯：財經內容中心)

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