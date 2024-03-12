【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4143.41億元。三大法人買超7.16億元，其中外資賣超46.07億元，投信、自營商分別買超26.41億元及買超26.82億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為燿華(2367)，賣超2萬1240張，台積電(2330)、群創(3481)名列二、三名，分別賣超1萬3430張及賣超1萬2237張。第四及第五名為華航(2610)、大同(2371)，其他依序為上曜(1316)、聯電(2303)、光寶科(2301)、台泥(1101)及長榮航(2618)。
●外資11日賣超前十名：
1.燿華(2367)收25.90元，漲1.60元或6.58%，外資賣超2萬1240張。
2.台積電(2330)收766.00元，跌18.00元或2.30%，外資賣超1萬3430張。
3.群創(3481)收15.00元，漲0.50元或3.45%，外資賣超1萬2237張。
4.華航(2610)收19.50元，跌0.30元或1.52%，外資賣超1萬1028張。
5.大同(2371)收51.10元，漲1.10元或2.20%，外資賣超9138張。
6.上曜(1316)收22.80元，漲0.20元或0.89%，外資賣超9004張。
7.聯電(2303)收51.60元，跌0.30元或0.58%，外資賣超8829張。
8.光寶科(2301)收113.50元，跌0.50元或0.44%，外資賣超7921張。
9.台泥(1101)收31.80元，跌0.05元或0.16%，外資賣超5432張。
10.長榮航(2618)收31.90元，跌0.15元或0.47%，外資賣超4557張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.燿華(2367)三大法人累計買超1萬7090張，其中外資買超1萬7154張、投信賣超15張、自營商賣超48張；融資減4085張、融券增1663張，券資比5.92%。
2.台積電(2330)三大法人累計買超3萬6828張，其中外資買超3萬8132張、投信賣超1824張、自營商買超520張；融資減143張、融券減203張，券資比2.55%。
3.群創(3481)三大法人累計賣超5萬3030張，其中外資賣超5萬5740張、投信賣超2040張、自營商買超4750張；融資減537張、融券減1794張，券資比2.11%。(編輯：財經內容中心)
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