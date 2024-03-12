【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4143.41億元。三大法人買超7.16億元，其中外資賣超46.07億元，投信、自營商分別買超26.41億元及買超26.82億元。
外資買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，3檔買超上萬張，榜首為佳世達(2352)，買超9萬8164張，開發金(2883)、鴻海(2317)名列二、三名，分別買超2萬9473張及買超1萬6102張。第四及第五名為友達(2409)、華通(2313)，其他依序為裕民(2606)、廣達(2382)、玉山金(2884)、一詮(2486)及陽明(2609)。
●外資11日買超前十名：
1.佳世達(2352)收43.25元，跌0.45元或1.03%，外資買超9萬8164張。
2.開發金(2883)收13.45元，漲0.50元或3.86%，外資買超2萬9473張。
3.鴻海(2317)收109.50元，漲4.50元或4.29%，外資買超1萬6102張。
4.友達(2409)收17.55元，漲0.80元或4.78%，外資買超9652張。
5.華通(2313)收82.00元，漲6.40元或8.47%，外資買超9597張。
6.裕民(2606)收56.40元，漲2.10元或3.87%，外資買超5635張。
7.廣達(2382)收249.50元，漲8.00元或3.31%，外資買超4778張。
8.玉山金(2884)收25.50元，漲0.20元或0.79%，外資買超4588張。
9.一詮(2486)收51.40元，漲1.90元或3.84%，外資買超4479張。
10.陽明(2609)收48.60元，漲1.05元或2.21%，外資買超4436張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.佳世達(2352)三大法人累計買超8萬7910張，其中外資買超8萬9341張、投信賣超1117張、自營商賣超313張；融資增473張、融券減431張，券資比7.16%。
2.開發金(2883)三大法人累計買超5萬9028張，其中外資買超5萬3360張、投信賣超181張、自營商買超5849張；融資增2650張、融券增91張，券資比0.55%。
3.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬3309張，其中外資買超1萬3841張、投信買超4489張、自營商買超2萬4978張；融資增1萬1130張、融券增188張，券資比0.85%。(編輯：財經內容中心)
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