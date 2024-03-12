【時報-台北電】櫃買中心2024年03月11日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加15.78億元，成為969.58億元，融券餘額較前一日增加8715張，成為104321張。(資料來源:櫃買中心)

《櫃買市場》19日融資增為1088.19億元，融券增為82755張
《櫃買市場》築間申請股票上櫃
《櫃買市場》19日投信、外資買超0.3億、49.2億，自營商賣超42.5億元
《集中市場》19日融資增為3135.51億元，融券減為273112張
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