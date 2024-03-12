【時報-台北電】證交所2024年03月11日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加37.18億元，成為2592.04億元，融券餘額較前一日減少1248張，成為244415張。(資料來源:證交所)

《集中市場》19日融資增為3135.51億元，融券減為273112張
《櫃買市場》19日融資增為1088.19億元，融券增為82755張
《集中市場》19日自營商、投信、外資買超60億、27.3億、271.07億元
《集中市場》集中市場09:00，指數22246.24點，成交值66.04億元
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