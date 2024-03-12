【時報-台北電】2024年03月11日櫃買市場總體自營商賣超31.63億元，投信賣超7.31億元，外資買超6.93億元。(資料來源:櫃買中心)

《櫃買市場》19日投信、外資買超0.3億、49.2億，自營商賣超42.5億元
《集中市場》19日自營商、投信、外資買超60億、27.3億、271.07億元
《櫃買市場》築間申請股票上櫃
《櫃買市場》19日融資增為1088.19億元，融券增為82755張
#櫃買市場 #投信賣超 #外資買超 #總體 #自營商賣超
透過Google新聞追蹤旺得富