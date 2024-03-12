【時報-台北電】2024年03月11日集中市場總體自營商買超26.82億元，投信買超26.41億元，外資賣超46.07億元。(資料來源:證交所)

《集中市場》19日自營商、投信、外資買超60億、27.3億、271.07億元
《櫃買市場》19日投信、外資買超0.3億、49.2億，自營商賣超42.5億元
《集中市場》19日融資增為3135.51億元，融券減為273112張
《外資》賣超股：中信金、日月光投控、華航
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