連鎖餐飲集團八方雲集 (2753 ) 今(11)日公布2023年財報，年度合併營收為73.4億元，年增7.95％，歸屬母公司淨利5.54億元，年減16.16％，每股盈餘8.35元，獲利減少主要是受原物料價格上漲影響，成本增加壓縮毛利率表現。八方雲集董事會決議去年下半年度盈餘每股擬配發現金股利5元，加計上半年度已配發每股2元，共計7元。
展望未來，八方雲集除既有品牌門店拓點展店，並已跨足食品零售市場，於全台八方雲集門市推出牛肉調理包，在香港、美國大受歡迎的牛肉麵產品，內含牛腱、牛筋、牛腩上選部位，口感豐富多層次。另有牛湯系列湯餃及牛湯餛飩，亦持續獲得正面評價與好評賞。在海外市場，美國區南加州已簽約門店將陸續開幕，同時也繼續尋找其他州的發展機會。
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