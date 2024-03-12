為持續搶攻觀光復甦商機，遠雄海洋公園2024年預計再投入逾千萬元，全面再升級消費者遊園體驗、餐飲商品主題、服務精緻化，目標創年營收7億元，總入園人數達80萬人次。
看準國旅高端夜宿，繼二天一夜主題式宿營車，遠雄海洋公園今年預計再推出奢華版「藍鯨艙2.0版」宿營車，千萬打造的露營風、豪華頂級的餐飲享受，預估夜宿活動體驗營收成長20％以上。大受好評的美人魚實境表演亦將在暑假推出體驗升級版，以歌劇式主題音樂、燈光創造神秘氛圍場景，美人魚造型也將更華麗，劇場沉浸式體驗，讓觀眾仿佛置身於海底世界。
為擴大搶2024國旅商機，遠雄遊憩分眾設計了多元旅遊DIY行程，將主題商品導入ESG理念，並與在地生活產業異業合作，增加旅客停留花蓮時間。海洋公園也針對親子家庭客層設計親近海洋的虛實整合「共育」相關訓練、營隊課程，如數位水族館體驗、美人魚訓練學校、小小獸醫師營隊等。「共生」的永續行動除有產官學合作長期研究計畫，也加碼投資成立海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地。呼應聯合國永續發展目標的實際成果，海洋公園突破傳統遊樂園模式成為海洋動物教育的守護者、大小遊客互動教體驗的創造者和海洋動物的展示及保育基地。
遠雄遊憩事業迎接遠雄海洋公園20周年，在2020年啟動升級計劃，疫情期間投資7億升級遠雄悅來大飯店及遠雄海洋公園軟硬體設施，寓教於樂打造「微笑海洋遊感生活」。2023年整改完成後交出亮眼成績單，入園人數、營收皆較疫情前成長20％。
遠雄海洋公園總經理沈建劭表示，海洋公園投資3億元陸續改裝完成開放的探險島水族館、布萊登海岸、燈塔主題咖啡，與水晶城堡劇場、海獅劇場與美人魚演出都成為關注話題。2023年底開放啟用全新主題區「海底王國」，以「園中園」概念帶給遊客全新遊玩樂趣。期待轉型後的海洋公園，以「共樂、共生、共育」的理念，強化主題娛樂演出、海洋生物教育、主題餐飲和購物等，讓遊客在樂園中不僅能感受到歡樂氛圍，還能在遊樂過程中認識海洋生態，汲取更深厚的教育意涵。
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