六福集團旗下美食電商平台「六福美饌」搶攻「剪刀經濟」商機，將即食料理化繁為「剪」，攜手有南港人的廚房美譽的台北六福萬怡酒店「粵亮」廣式料理，推出粵亮私廚「經典家常菜」系列，以六福首選理念中「健康烹調、在地食鮮」為主軸，採減鹽、不添加香精過度調味的健康烹調方式，由主廚精選食材，融入星級料理手藝的演繹經典佳餚，推出多款熟食調理包有「柱侯炆牛雙寶」、「芋香椰汁燒肉排」、「橙汁排骨」、「紅酒燉牛腱心」、「栗香烤麩煨白果」，只要簡單加熱就可完美復刻五星級主廚精湛手藝，將星級料理輕鬆上桌。粵亮私廚「經典家常菜」240元起，4／30前訂購享新品嚐鮮價9折，即日起於六福美饌開賣。

六福美饌並自即日起推出粵亮私廚商品滿額贈活動，凡購買粵亮私廚系列商品滿額1,999元，就可直接獲得以六福村動物好朋友全新打造近期最夯的露營、野餐戶外桌椅，最高價值1,080元。

六福美饌主打貼近個人、家庭「即開即食、輕鬆開飯」的需求，並以「主廚好手藝輕鬆帶著走」出發，讓人在家就能品嚐到五星級的料理。粵亮廣式料理主廚監製研發全新推出「經典家常菜」熟食調理包，在家也能輕鬆重現記憶中的好滋味。

「柱侯炆牛雙寶」選用澳洲牛肋條和牛筋，以港式柱侯醬汁和多種辛香料低溫炆煮，肉質軟Q且富有彈性，入口散發濃郁的肉汁和醬香。芋香椰汁燒肉排」以肉質細嫩多汁的上等肉排，將芋香和椰汁的香氣互相融合，重現出記憶中的懷舊好味道。

「橙汁排骨」選用上等排骨，採新鮮橙汁和獨家秘方醃漬入味，橙汁的天然甜酸味與排骨完美融合。「紅酒燉牛腱心」特選油脂較少、軟嫩的牛腱心，獨家香料與紅酒的芳香深入牛肉纖維，打造出層次豐富的濃郁口感。健康素食的「栗香烤麩煨白果」精心挑選鬆綿可口的栗子、銀杏果及木耳入餚，鬆軟的烤麩吸收飽滿的獨家湯汁，是上海的家常美味。