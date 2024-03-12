在裕隆集團旗下中華車成功導入上汽集團旗下MG後，近期市場不斷有傳聞裕隆將繼續導入中國大陸品牌車款進入台灣市場，11日晚間再傳出裕隆旗下原裕佳汽車更名為「電馳利汽車」，公司名稱當中的「利」也引發市場猜測與吉利汽車有關，認為是為導入吉利汽車的車款做準備。

隨著傳言甚囂塵上，裕隆集團深夜發出聲明表示，裕隆集團以多元化價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，電馳利系裕隆集團為支持旗下各品牌新能源產品陸續上市，做為集團新能源車生態系的一環，初步規劃在新能源車的營銷售服、水平服務方面提供功能。

裕隆集團強調，電馳利現階段暫並無任何代理銷售業務，如果有與任何新汽車品牌合作，將依法做公告。

裕佳汽車是裕隆於1999年與Nissan Diesel合資成立，過去負責UD柴油卡車、東風商用車，但已於2019年結束業務，直到近期更名為電馳利汽車。