衛福部取消掛號費上限，外傳雙北265家醫療院所漲掛號費，公平會主委李鎂11日在立院備詢時呼籲，歡迎民眾檢舉，只要公平會啟動調查，獎金就是10萬元起跳，若查證後醫療院所確實有聯合行為，當裁處總金額為5億元時，吹哨者的檢舉獎金最高達1億元。PTT鄉民直呼「選對的人，繳更多的錢」、「查無不法，謝謝指教」、「20年來經濟最好，漲點掛號費付不起」、「健保把藥價砍超低沒賺頭只能從掛號費賺回來啊」。
立法院11日邀請公平會報告，立委關心衛福部取消醫療院所掛號費上限，恐怕會肆意漲價，張啟楷指出，新北已有170家、北市有95家醫療院調漲掛號費，若聯合漲價恐怕會從雙北擴及到全台灣。李鎂表示，漲價原因有很多，若是各漲各的，各家調漲內容也不同，這是市場機制，公平會關注焦點是「聯合行為」，對於雙北265家醫療院所漲掛號費，公平會會去了解，從區域化、科別以及是否為關係企業等方向去做調查。
隨著衛福部取消掛號費天花板，李鎂進一步指出，公平會主要是從主動出擊、接受民眾檢舉兩方面來關注接下來掛號費的變化，主動出擊是與全省衛生單位合作，掛號費價格掌握、是否出現異常等資訊交換。呼籲民眾若發現有聯合漲價行為，有可撥打(02)2351-0022的檢舉電話，只要啟動調查獎金就是10萬元起跳，有間接證據、直接證據等不同，獎金價值有不同區分，裁處總金額為5億元獎金最高可達1億元。
PTT鄉民表示「選對的人」、「個案」、「系統性個案」、「漲到500剛好，醫生要賺飽飽」、「我漲300、他漲800，哪有聯合？是誰敢喊誰就贏」、「查無不法，謝謝指教」、「20年來經濟最好，漲一點掛號費付不起？」、「只要不開會聯合就不違法阿」、「看你漲我也要漲，告訴我哪裡有聯繫？」、「刪掉天花板，窮人等死吧」、「誰叫健保把藥價砍超低沒賺頭只能從掛號費賺回來啊」、「先買台股再去看病好嗎...？」
還有人說「選對的人，繳更多的錢」、「如果是馬維拉就是政府無能放任漲價」、「市場機制，不要生病就好了啊」、「都2萬點了，漲吧」、「聯合漲價根本是笑話，問就是市場機制」、「黨的德政啊！真的治標又治本！支持起來」、「廢話，政府直接發漲價通行證，不用是白癡」、「抗中保台護體，哪需要看醫生」、「自己選的，嘻嘻」、「是要把窮人趕出雙北嗎」、「查就是沒有，唬攏兩下就過了」、「查無此事」。
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