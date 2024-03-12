美國前總統川普週一 (11 日) 接受媒體訪問時指出，若他重回白宮，可能會重新徵收外國商品關稅。川普在訪談中特別說：「中國大陸現在是我們的老闆。他們是美國的老闆，幾乎就像我們是中國大陸的子公司一樣」。他將尋求徵收關稅，試圖讓大陸在美國生產更多汽車。
川普在接受 CNBC 採訪時，列舉了針對進入美國的外國商品所帶來的經濟和政治優點。川普說：「在經濟上，當我們被其他國家利用時，我完全相信關稅帶來的好處，除了經濟，它還能讓你在與其他國家打交道時更有力量。」
川普執政期間對中國大陸、墨西哥、歐盟和其他國家徵收了各種關稅。特別是對進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。川普說：「中國大陸在鋼鐵上佔了我們的便宜。他們正在摧毀我們的整個鋼鐵工業，過去25年來，我們的鋼鐵工業從來沒有做得很好，因為它已經被外國競爭蠶食了，我從中國大陸進口的鋼鐵徵收50%的稅時，鋼鐵業的每一個人看到我時都擁抱我、感動到哭了。」
川普訪談中特別提到以中國大陸汽車產業為未來的目標。川普稱：「中國大陸現在是我們的老闆。他們是美國的老闆，就好像我們是大陸的子公司一樣。」川普表示，將尋求對中國大陸輸美汽車課徵關稅，試圖讓大陸廠商轉向在美國本土生產更多的汽車，道理很簡單「因為如果你對中國大陸徵收關稅，他們就會把汽車工廠設在美國，將僱用美國的員工。我們不想從中國大陸進口汽車。我們想讓中國大陸在美國用我們的工人生產汽車。」
但批評人士指責關稅適得其反，因為它們使進口商品更加昂貴。川普執政期間，通膨受到抑制，消費者物價指數在四年的時間裡總共上漲了不到8%，而拜登執政期間的漲幅約為18%。
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