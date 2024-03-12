父母總希望留愛多一點，賣房獲利傳承子女是人之常情，但該如何節稅可是大學問。有民眾在臉書社團「買房知識家」提問，一間房子賣2500萬元，要分成5份給子女，要怎麼給才會省稅？許多網友都提出專業建議，包括擅用免稅額度逐年贈與、買保單，或是放銀行每月給孩子現金，保證開心回家吃飯，引來不少人大讚最正解。

假使房子賣了2500萬，這筆錢到底如何分給5名子女最省稅？一大票網友紛紛獻計，首先可利用夫妻間贈與免稅，一半金額先給另一半，父母一年只有244萬額度，合計共488萬免稅額，分年贈送給5小孩，每個人分96萬，6年就贈與完畢。

另有網友建議，如果子女不急著用錢，買保單最簡單好處理，該繳的稅扣好扣滿都大於2500萬，條件允許多翻個1倍都不是問題；若急著用錢的話，可以成立家族基金，「以基金會設定（相關資產），不用擔心小孩變賣，一屋傳三代，人走房還在」。

但也有網友認為，與其把賣房錢分給為子女，不如「留著養老，分完就被棄養了」、「先去環遊世界，剩下留著以後看病用 」。

對於擔心分完錢被子女棄養問題，另有網友一招教戰，建議將錢放在銀行，「每個月請孩子們來陪自己吃一次飯，順便給每個孩子領5萬現金回家，保證每個都笑嘻嘻的來，開開心心的回去！還可以保證他們感謝孝順你10年！」。

該解方引來大批網友按讚回應，「選你正解，有親戚就是用類似這樣的方式，小孩拿到錢時，還會聽到他們對你說一句謝謝」、「這方法太棒了，孩子每天都想回家了」、「您真內行」、「若我是小孩拜託多喜歡這種方式！又有飯吃回家還有現金五萬可以拿爽歪歪」。