市場對AI風潮趨之若鶩，推升美股陸續創下歷史新高。（示意圖/達志影像/shutterstock）

國際股市多頭持續奔馳，台灣加權指數也維持驚驚漲格局，電子股以AI趨勢為主軸，由龍頭台積電領軍，傳產類股則是以能源與政策股表現為佳。

股市很熱鬧，縱然利率位處高檔，通膨依舊難纏，然而ＡＩ派對依舊尚未看到散場跡象，包含美國三大指數加上費城半導體，歐洲如德國與法國，亞洲最強勢則是突破四萬點的日股，穩健盤堅向上的印度股市，加上突破萬九、直指二萬點的台灣加權指數，全都處在持續創高的軌道上，短線部分指標出現過熱，不過在籌碼面與題材支撐下，多頭格局仍方興未艾。

AI 5領軍向上

漲多會讓部分市場參與者擔憂持續性，然而橋水基金創辦人Ray Dalio認為，科技七巨頭雖然稍微貴了些，不過並非完全泡沫化，並將Nvidia與一九九○年代、網路泡沫時期的Cisco比較，雖然兩者股價軌跡相似，但現金流路徑卻截然不同，目前Nvidia的兩年預估本益比約三七倍，而當年Cisco在最鼎盛時期則曾經到達一○○倍，顯示當時市場定價的投機與長期成長，比現在所看到的還要多出更多。

高盛集團的策略分析師David Kostin則認為，企業估值／銷售比率超過十倍的股票，占美國股市總市值的二四％，二一年此一比例為二八％、科技股泡沫期間為三五％，目前七巨頭估值具有基本面支撐，並預期這一次將會不一樣。另外，還包含美銀與奧本海默資產管理公司的分析師，也都是站在持續看好後市的陣營。

不過當然也有反方意見，摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，美股急劇上漲和比特幣快速突破六萬美元大關，顯示市場泡沫正在累積，這通常出現在資產價格以不可持續速度上漲的泡沫期之前。市場對ＡＩ風潮趨之若鶩的熱情，是推升美股陸續創下歷史新高的最大助力，觀盤焦點從一七年的FAANG到七巨頭，再到對沖基金分析師卡徹近期提出的「AI 5」，分別為Microsoft、Nvidia、AMD、Broadcom與台積電。

全村希望Nvidia市值超越沙美成為全球第三大市值公司，且持續逼近曾經的王者蘋果，相較之下，Tesla今年表現顯得相當弱勢。比特幣突破六．九萬美元創下歷史新高，雖然隨後出現漲多過後的拉回，不過已顯示出市場對風險產品的追逐熱度高漲，幣圈與股債投資人信仰不同，操作一定有風險，投資人必須特別留意自身能力。

蘋果股價今年來也屬相對弱勢，除了在中國銷售不佳，另也宣布放棄放棄電動車研發的泰坦計畫，並將把研究經費與資源轉投入生成式ＡＩ領域，雖然進度看似落後，不過從Siri到Machine Learning（機器學習），加上去年六月推出的M2 Ultra，與原本就建構完整的生態圈，都顯示手握軟硬體垂直整合優勢。現階段遭遇逆風的蘋果，沉潛過後仍有相當高的可能性，在未來某個時間點實現彎道超車。

相較於廣納科技股、剛創下歷史新高的Nasdaq指數，對台股投資人來說，更重要的是過往走勢猶如攣生兄弟的費城半導體指數，自二二年十月低點的二○八九．八二點至今不過十五個月，已突破五○○○點整數關卡，波段漲幅高達一四一．○五％，台積電在台灣的母股今年來上漲二四．四五％，相較於另外的AI 4漲幅仍明顯相對落後。

比價擴散，不再只是拉積盤

加權指數於一月十七日跌破六○日均線後展開反攻，連續兩個跳空缺口並站上萬八，農曆年後台積電創下歷史新高，搭配Nvidia財報與SMCI股價暴衝，帶動台股攻上一九五三二．三點的歷史新高，距離重大里程碑的二萬點僅剩不到三個百分點，且如今縱然台積電已寫下七三八元的新天價，不過仍具有比價空間。

台積電農曆年前的法說會上預估，今年半導體（不含記憶體）將成長超過十％，晶圓代工約二○％，台積電全年可達二一～二六％的增速，第一季營收可望淡季不淡，全年三奈米製程收入將再成長三倍，CoWoS產能即使倍增，仍處於供不應求狀態，未來幾年先進封裝營收年複合成長率將高於十五％，二奈米將如期於二五年量產，ＡＩ占比於二七年將達到十六～十九％。

綜合法人機構預估台積電今年ＥＰＳ介於三六～四○元，加上由於半導體下行循環進入尾聲，未來數年ＡＩ將是上行週期的重要成長力道，未來兩年獲利將明顯成長。統計外資自一月十九日台積電跳空大漲至三月四日，共買超逾三四．六萬張，對照期間總買超金額約三二七三億元，大概就占了七成，同期加權指數上漲逾十二％，護國神山實至名歸。

指數攻上歷史新高，台積電是主帥無誤，但是並不孤單，目前已有十七檔個股股價超過千元，其中股王世芯ＫＹ寫下四五六五元的歷史高價，帶領ＩＰ股持續向上比價，第二大權值股聯發科，不僅重返千元之上，且也逼近歷史高點，弘塑與健策攀上千元，顯示設備與散熱產業熱力十足。

高效能運算與ＡＩ伺服器帶動散熱需求不斷攀升，除了ＣＰＵ均熱片大廠健策股價攻上千元之外，奇鋐與雙鴻也雙雙突破六○○元，包含AMAX-KY、力致、尼得科超眾、建準、泰碩、動力ＫＹ、協禧、業強等，比價向上、雨露均霑。

弘塑突破千元領軍向上，加上台積電熊本廠開幕、先進製程需求強勁等眾多題材，搭配半導體將進入上行循環，整體設備、廠辦、耗材與周邊等相關類股表現多屬強勁，尤其由均華、志聖與均豪所組成的「G2C+聯盟」，其中均華今年最大上漲幅度達一五六．九四％，營收已連續兩個月創歷史新高，其中一月自結ＥＰＳ二．四元。

三月台股進入董事會旺季，年報、融券強制回補是必須留意的方向，而另一大重點則是Nvidia將於十八至二十一日舉辦ＧＴＣ大會，執行長黃仁勳將主持並登場演講，包含OpenAI、Microsoft、Google、Meta等重量級夥伴都將出席，共有九○○場會議、超過三○○家參展商，為全球ＡＩ產業的巨大盛會，或將為股價帶來新一波題材。

聯合營運進入高速成長期

面對不斷創高的股市，漲多雖然是累積的利空，不過更大的風險是站錯邊。就如同全球經濟與科技演進的主軸以美國馬首是瞻，近年來包含日本、台灣與美國關係密切度高於過往，股市也上演著美國與他的快樂夥伴持續奔馳，然而，中國包含上證、深證與香港股市，縱然近期出現反彈走勢，不過底部是否真正浮現恐仍是未知數。

產業也是類似狀況，雖然加權指數已來到歷史新高，不過仍有部分個股不進反退，尤其是與中國連結較深，或是獲得中國政府主力扶植，從過去電子股的面板、ＬＥＤ等，近年主要是在傳統產業，如水泥、鋼鐵、電動車相關等，未來可能要留意的則是半導體的成熟製程，然而若在產業中擁有領先技術地位，抑或是轉型、專精利基性的企業，仍會有突圍的空間。

受惠能源政策與台電強韌電網計畫，重電、能源與風力發電相關個股近期成為傳產股的領頭羊，沉寂一段時間的電線電纜股預期訂單展望將持續看旺，也會有比價向上的空間，已公告如大亞去年ＥＰＳ三．九一元、華榮ＥＰＳ二．二三元，預期華電、大山、億泰、合機等，也會有不錯的財報表現。

聯合在疫情結束後，營運進入高速成長期，去年營收三九．三億元創下歷史新高，由於所開發的骨材，瞄準國際大廠缺乏的領域發展，如客製化器械、膝關節工具等，市場評價頗高，元月營收持穩歷史高峰區、年增四一．六％，法人預估今年歐洲市場營收將年增三成、美國市場年增二八％，而日本市場更高達四一％，台灣持穩年增約一成，可望帶動整體營收年增兩成以上，遠優於產業平均成長幅度三～五％，全年ＥＰＳ挑戰六元以上。

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